В течение суток РФ атаковала Херсонщину 63 раза
За сутки 10 февраля российская армия била по Херсонской области 63 раза, используя артиллерию, РСЗО, минометы, танки и беспилотники
Об этом сообщили в Херсонской ОВА.
По информации администрации, в течение суток 10 февраля россияне 63 раза обстреляли Херсонщину: били из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, танков, в том числе над областью сбили 4 БПЛА.
"Херсон российская армия обстреливала 16 раз – вражескими снарядами повреждены жилые дома и здание железнодорожного вокзала", - отметили в пресс-службе.
Так, от российской вооруженной агрессии три мирных жителя получили ранения.
- Вечером 10 февраля было зафиксировано движение беспилотников в направлении нескольких областей. Вечерняя атака БПЛА по объектам критической инфраструктуры южных регионов длилась почти 3 часа: ПВО сбило 11 дронов "Шахед". В Криворожском и Никопольском районах Днепропетровщины есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры.
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