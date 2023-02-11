В течение суток РФ атаковала Херсонщину 63 раза

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

По информации администрации, в течение суток 10 февраля россияне 63 раза обстреляли Херсонщину: били из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, танков, в том числе над областью сбили 4 БПЛА.

"Херсон российская армия обстреливала 16 раз – вражескими снарядами повреждены жилые дома и здание железнодорожного вокзала", - отметили в пресс-службе.

Так, от российской вооруженной агрессии три мирных жителя получили ранения.