В течение суток рашисты совершили 13 неудачных попыток наступления возле Марьинки, - Генштаб

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ

Ситуация на основных направлениях фронта

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. По данным Генштаба, рашисты проводят активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить опрокидывание украинских войск на угрожающие направления. Также враг наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны отразили атаки врагов у Северного Донецкой области.

На Марьинском направлении рашисты тщетно пытались наступать в районе Марьинки Донецкой области. За прошедшие сутки они предприняли 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Шахтерском направлении наши защитники продолжают удерживать оборону на занятых рубежах.

На Запорожском направлении украинские воины отбили атаку противника в районе южнее Новодаровки Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, штурмовые действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон и истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады снабжения и успешно поражают тылы врагов.

Силы обороны минусовали пункт управления и два состава боеприпасов россиян

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

В частности, подразделения ракетных войск поразили 5 артиллерийских средств, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, пункт управления и 2 склада боеприпасов противника.

За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений

Россияне, игнорируя международное гуманитарное право, продолжают обстреливать не только позиции украинских войск, но и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.

За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений. Враг нанес 10 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня и по позициям украинских войск, и по гражданским объектам нашего государства. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары потерпели ряд населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.