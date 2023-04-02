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В течение суток противник нанес 5 ракетных и 22 авиационных удара, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня, - Генштаб

2 апреля, 2023 воскресенье
18:55
война с Россией

В течение суток противник нанес 5 ракетных и 22 авиационных удара, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов

Об этом сообщили в вечерней сводке от Генштаба 2 апреля 2023 года.

"Сегодня, российские захватчики совершили 2 ракетных удара и провели массированный обстрел из реактивных систем залпового огня центральной части города Константиновка Донецкой области. В результате преступных действий оккупантов погибли и получили ранения мирные жители, повреждения получили детское дошкольное заведение, многоэтажки и частные дома" - говорится в сообщении.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий по четырем направлениям

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Волынское, Полесское, Сиверское и Слобожанское направления: противник совершил обстрелы населенных пунктов Волфино, Басовка, Рясное и Мезеновка Сумской области, а также Ветеринарное, Гатище, Большой Бурлук и Колодезное Харьковской области.

Купянское направление: вражеским обстрелам подверглись Каменка, Дворичная, Западное, Масютовка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское - Луганской.

Лиманское направление: артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

Бахмутское направление: захватчики обстреляли Васюковку, Орехово-Василовку, Григорьевку, Богдановку, Бахмут, Ивановское, Часов Яр и Нью-Йорк Донецкой области.

Авдеевское и Марьинское направления: противник совершил обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Орловка, Тоненькое, Нетайлово, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

Шахтерское направление: в течение суток враг обстрелял Победу, Новомихайловку, Угледар, Пречистовку и Большую Новоселку Донецкой области.

Запорожское и Херсонское направление: противник обстрелял, в частности, Новополь на Донетчине; Ольговское, Красное, Гуляйполе, Белогорье, Новоандреевку Запорожской области, а также Дудчаны, Змиевку, Берислав, Веселое, Николаевку, Бургунку, Антоновку Херсонской области и Херсон.

Также в сообщении отмечается, что российские захватчики продолжают нести огромные потери. Для их пополнения в воинских частях вооруженных сил РФ, которые дислоцируются на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, активно проводятся разъяснительные мероприятия среди военнослужащих срочной службы. Рассказывают молодежи о необходимости подписания срочниками контрактов с МО РФ и участия в боевых действиях на территории Украины.

ВСУ за сутки нанесли 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 район сосредоточения живой силы, 1 пункт управления и 2 других важных объекта врага.

  • Напомним, за сутки 1 апреля российская армия 60 раз атаковала Херсонщину: повреждены частные и многоквартирные дома, есть погибшиеи раненые.
  • В течение суток 1 апреля Россия атаковала, по меньшей мере, 14 городов и сел Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. Есть погибший и раненый, поврежден дом
  • Около 5 утра 2 апреля РФ из минометов ударила по молоковозу в Сумской области, из-за обстрела погибли водитель автомобиля и экспедитор.
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