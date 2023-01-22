Об этом сообщается в Фейсбуке Генерального штаба ВСУ.

Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступления на Бахмутском направлении, а также ведет безрезультатные наступательные действия на Запорожском, Авдеевском и Лиманском направлениях.

Волынское, Полесское, Сиверское, Слобожанское направления: минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Студенок, Дорошевка, Бояро-Лежачи, Искрикивщина и Попивка Сумской области и Ветеринарное, Стрилеча, Зеленое, Вовчанск, Новомлынск, Дворичная и Купянск на Харьковщине..

Читайте также:Данилов назвал задачу Путина во время нового наступления

Купянское направление: противник обстрелял районы Петропавловки, Табаевки и Крахмального Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховку в Луганской области.

Лиманское направление: обстреляны Макеевка, Площанка, Червонопопивка и Кузьмино Луганской области.

Бахмутское направление: огневому поражению вражеской артиллерии подверглись районы 14 населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменное, Белогоровка, Красна Гора, Бахмут, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

Авдеевское направление: под вражеский огонь попали Авдеевка, Невельское, Георгиевка и Марьинка.

Новопавловское направление: обстреляны Богоявленка и Никольское Донецкой области.

Читайте также: Чтобы победить в 2023 году, Украине нужна стратегия прорыва и больше оружия, - Джон Болтон. Эксклюзив Еспресо

Запорожское направление: от артиллерийского огня пострадали более 16 населенных пунктов, в частности, Вольное Поле, Времивка и Новополь на Донетчине и Гуляйполе, Павловка, Степовое, Орехив и Малая Токмачка Запорожской области.

Херсонское направление: оккупанты не прекращают террора гражданского населения. В частности, обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Дудчаны, Монастырское, Антоновка, Берегово, Янтарное и Херсон. Есть пострадавшие среди мирного населения.

В городскую больницу Новой Каховки ежедневно прибывают грузовые и легковые автомобили с ранеными россиянами: потери уточняются

Генштаб ВСУ, кроме того, отмечает, что противник продолжает нести потери.

"Так, в городскую больницу Новой Каховки Херсонской области, ежедневно прибывают грузовые и легковые автомобили с ранеными российскими военнослужащими. Количество ликвидированных оккупантов уточняется", - говорится в вечерней сводке.

За сутки подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения оккупантов и 2 склада боеприпасов.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава противника.

Одновременно подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения оккупантов и 2 склада боеприпасов.

Напомним, 22 января 2023 года россияне дважды обстреляли гражданскую застройку разных районов Харьковщины.

Две женщины погибли, один мужчина ранен.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb