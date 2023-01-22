В течение суток противник нанес 5 авиационных ударов по позициям ВСУ, ракетный удар по критической инфраструктуре и совершил более 20 обстрелов из РСЗО, - Генштаб
В течение суток 22 января противник нанес 5 авиационных ударов по позициям Сил обороны и ракетный удар по критической инфраструктуре в Запорожской области, а также совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня
Об этом сообщается в Фейсбуке Генерального штаба ВСУ.
Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступления на Бахмутском направлении, а также ведет безрезультатные наступательные действия на Запорожском, Авдеевском и Лиманском направлениях.
Волынское, Полесское, Сиверское, Слобожанское направления: минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Студенок, Дорошевка, Бояро-Лежачи, Искрикивщина и Попивка Сумской области и Ветеринарное, Стрилеча, Зеленое, Вовчанск, Новомлынск, Дворичная и Купянск на Харьковщине..
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Купянское направление: противник обстрелял районы Петропавловки, Табаевки и Крахмального Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховку в Луганской области.
Лиманское направление: обстреляны Макеевка, Площанка, Червонопопивка и Кузьмино Луганской области.
Бахмутское направление: огневому поражению вражеской артиллерии подверглись районы 14 населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменное, Белогоровка, Красна Гора, Бахмут, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.
Авдеевское направление: под вражеский огонь попали Авдеевка, Невельское, Георгиевка и Марьинка.
Новопавловское направление: обстреляны Богоявленка и Никольское Донецкой области.
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Запорожское направление: от артиллерийского огня пострадали более 16 населенных пунктов, в частности, Вольное Поле, Времивка и Новополь на Донетчине и Гуляйполе, Павловка, Степовое, Орехив и Малая Токмачка Запорожской области.
Херсонское направление: оккупанты не прекращают террора гражданского населения. В частности, обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Дудчаны, Монастырское, Антоновка, Берегово, Янтарное и Херсон. Есть пострадавшие среди мирного населения.
В городскую больницу Новой Каховки ежедневно прибывают грузовые и легковые автомобили с ранеными россиянами: потери уточняются
Генштаб ВСУ, кроме того, отмечает, что противник продолжает нести потери.
"Так, в городскую больницу Новой Каховки Херсонской области, ежедневно прибывают грузовые и легковые автомобили с ранеными российскими военнослужащими. Количество ликвидированных оккупантов уточняется", - говорится в вечерней сводке.
За сутки подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения оккупантов и 2 склада боеприпасов.
Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава противника.
Одновременно подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения оккупантов и 2 склада боеприпасов.
- Напомним, 22 января 2023 года россияне дважды обстреляли гражданскую застройку разных районов Харьковщины.
- Две женщины погибли, один мужчина ранен.
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