Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией В течение суток произошло около 30 боев, ВСУ поразили 2 района сосредоточения врага, - Генштаб

В течение суток произошло около 30 боев, ВСУ поразили 2 района сосредоточения врага, - Генштаб

6 августа, 2023 воскресенье
19:18
Война с Россией

За сутки ВСУ поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава, 2 артиллерийских средства и станцию радиоэлектронной борьбы противника

Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Отмечается, что Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 – по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

В течение суток враг нанес 30 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 32 обстрела из РСЗО позиций ВСУ и населенных пунктов

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на направлениях

Волынское и Полесское направления: оперативная обстановка без существенных изменений.

Сиверское и Слобожанское направления: враг обстрелял более 30 населенных пунктов, в частности Бучки, Гремяч Черниговской области; Бобиловка, Вишенки, Сварково, Тимофеевка, Павловка Сумской области и Одноробовка, Козачья Лопань, Огирцево, Варваровка, Хатне Харьковской области.

Купянское направление: враг нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Подолов Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Каменка, Новомлынск, Западное, Петропавловка, и Купянск-Узловой Харьковской области.

Лиманское направление: враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Раздолевка Донецкой области.

Бахмутское направление: Силы обороны сдерживают противника в районе северо-восточнее Дилиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василовка, Марково, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора и Нью-Йорк Донецкой области.

Авдеевское направление: под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись Авдеевка и Первомайск Донецкой области.

Марьинское направление: враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Красногоровка, Гостре, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка на Донетчине.

Шахтерское направление: враг нанес авиационный удар в районе Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Благодатное и Старомайорское Донецкой области.

Запорожское направление: артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Веселое, Малые Щербаки и Пятихатки Запорожской области, а также Никополь Днепропетровской области.

Херсонское направление: противник нанес авиационный удар в районе Ольговки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Золотая Балка, Новоалександровка, Дудчаны, Змиевка, Токаревка, Херсон и Кизомыс Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

  • Утром воскресенья, 6 августа, российские террористы снова нанесли удары по Харьковской области. В результате обстрела населенного пункта Подолы погибла женщина, еще один мужчина получил ранения.
оружие
военные силы Украины
Военные новости
потери окуппантов
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
Міністр закордонних справ Королівства Саудівська Аравія
6 августа, 2023 воскресенье
На саммите в Саудовской Аравии договорились, что основой будущего мирного соглашения станет нерушимость границ Украины, - Corriere della Sera
обстріл, ППО
6 августа, 2023 воскресенье
За сутки силы ПВО уничтожили 57 воздушных целей России
Володимир Огризко
5 августа, 2023 суббота
Огрызко об обсуждении украинской Формулы мира в Саудовской Аравии: Там не будет решений
Киев
+34°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.91
    Покупка 36.91
    Продажа 37.62
  • EUR
    Покупка 40.68
    Продажа 41.66
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
6 августа
20:01
OPINION
Украинцев могут победить только украинцы?
19:49
Обновлено
УПЛ: результаты и расписание всех матчей 2-го тура
19:45
Бой между Цукербергом и Маском будут транслировать в Twitter
19:18
Эксклюзив
В Саудовской Аравии идет разговор о мировом порядке, который Россия вынуждена будет принять, - политолог Саакян
18:51
Ирак заблокировал Telegram
18:39
В Словении от непогоды погибли 4 человека
18:26
Интервью
Если Путин пойдет на мирный план, то его власть рухнет, - Фейгин
18:18
Инфографика
Курс валют сегодня: сколько стоят доллар и евро
18:10
Алжир категорически против военного вмешательства стран ECOWAS в Нигер
18:05
OPINION
Великий имитатор
18:04
Обзор
Горят российские корабли и цветет "хлопок" в Крыму и Мелитополе: где взрывалось у врага в течение недели
18:00
Появился полный перечень стран, участвовавших в саммите по Формуле мира в Саудовской Аравии
17:52
На границе Сумской области с Россией заработал гуманитарный коридор Колотиловка - Покровка
17:39
Китай и РФ провели совместную военно-морскую операцию вблизи Аляски, - Fox News
17:25
Обновлено
От удара армии РФ погибла главная бухгалтер Купянской райадминистрации
16:50
На польском участке нефтепровода "Дружба" произошла утечка
16:10
На въездах в Крым: украинские ракеты повредили мосты в Чонгаре и Геническе
16:08
"Должен приползти на коленях". Песков и Медведев против мирных переговоров с Украиной
16:04
OPINION
Ирина Геращенко
Еще и загранпаспорта заберем, для надежности...
15:49
Эксклюзив
Выжмет до последней капли: дипломат о действиях Турции в отношении РФ
15:38
"Никакие "кинжалы" Москве не помогут": Зеленский наградил бойцов из Воздушных сил ВСУ
15:06
За сутки армия РФ обстреляла 12 областей Украины: 11 человек получили ранения, 2 погибли. Ситуация в регионах
15:05
Военная хунта Нигера обратилась за помощью к вагнеровцам
14:03
Филиппины обвинили Китай в обстреле из водометов их лодок в Южнокитайском море
14:03
OPINION
А если война затянется на годы?
13:57
Артем Довбык официально перешел в испанскую "Жирону"
13:34
Россияне организуют на ВОТ Херсонщины "школы молодого избирателя": будут обучать старшеклассников фальсификации выборов
13:12
РФ держит в Черном море ракетоноситель с восемью "калибрами"
13:10
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ждать похолодания
12:57
На Одесчине в результате оползня погиб ребенок
12:46
Обновлено
Россияне трижды атаковали Хмельнитчину: ранен мужчина, повреждены дома
12:29
москва, кремль
В России заявили о попытке атаки БПЛА: временно закрыли аэропорт в Москве
12:09
Twitter
Twitter окажет финансовую помощь пользователям, к которым несправедливо относятся работодатели из-за их активности в соцсети
12:08
Россияне в очередной раз обстреляли Херсонщину: ранены два человека
12:02
OPINION
Чего не заслужили украинцы?
11:11
Обзор
Папа молился за мир, но так и не упомянул об Украине, а Черное море превращается в линию фронта. Акценты мировых СМИ 6 августа
11:08
В Китае в результате землетрясения 21 человек получил ранения
11:01
Эксклюзив
РФ изменила тактику на границе с Черниговщиной: журналист сообщает о работе ДРГ
10:41
OPINION
Николай Княжицкий
Нужно ли дальше ограничивать выезд мужчин за границу?
10:16
Разведка Британии назвала количество потерь России в Украине среди десантных войск
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV