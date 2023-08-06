В течение суток произошло около 30 боев, ВСУ поразили 2 района сосредоточения врага, - Генштаб
За сутки ВСУ поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава, 2 артиллерийских средства и станцию радиоэлектронной борьбы противника
Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
Отмечается, что Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 – по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.
В течение суток враг нанес 30 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 32 обстрела из РСЗО позиций ВСУ и населенных пунктов
В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Ситуация на направлениях
Волынское и Полесское направления: оперативная обстановка без существенных изменений.
Сиверское и Слобожанское направления: враг обстрелял более 30 населенных пунктов, в частности Бучки, Гремяч Черниговской области; Бобиловка, Вишенки, Сварково, Тимофеевка, Павловка Сумской области и Одноробовка, Козачья Лопань, Огирцево, Варваровка, Хатне Харьковской области.
Купянское направление: враг нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Подолов Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Каменка, Новомлынск, Западное, Петропавловка, и Купянск-Узловой Харьковской области.
Лиманское направление: враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Раздолевка Донецкой области.
Бахмутское направление: Силы обороны сдерживают противника в районе северо-восточнее Дилиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василовка, Марково, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора и Нью-Йорк Донецкой области.
Авдеевское направление: под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись Авдеевка и Первомайск Донецкой области.
Марьинское направление: враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Красногоровка, Гостре, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка на Донетчине.
Шахтерское направление: враг нанес авиационный удар в районе Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Благодатное и Старомайорское Донецкой области.
Запорожское направление: артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Веселое, Малые Щербаки и Пятихатки Запорожской области, а также Никополь Днепропетровской области.
Херсонское направление: противник нанес авиационный удар в районе Ольговки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Золотая Балка, Новоалександровка, Дудчаны, Змиевка, Токаревка, Херсон и Кизомыс Херсонской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
- Утром воскресенья, 6 августа, российские террористы снова нанесли удары по Харьковской области. В результате обстрела населенного пункта Подолы погибла женщина, еще один мужчина получил ранения.
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