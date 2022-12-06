Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .

Отмечается, что на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях враг сосредотачивает усилия на ведении наступления. На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, на других направлениях ситуация такая:

На Северском направлении враг совершил минометные обстрелы населенных пунктов Запсилье и Мирополье Сумской области.

враг совершил минометные обстрелы населенных пунктов Запсилье и Мирополье Сумской области. На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелам из танков, минометов, ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Тернова, Старица, Волчанские Хутора, Чугуновка Харьковской области.

российские оккупанты продолжают удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелам из танков, минометов, ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Тернова, Старица, Волчанские Хутора, Чугуновка Харьковской области. На Купянском направлении противник ведет оборонительные действия на захваченных рубежах. Совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии районов населенных пунктов Дворечная, Котляровка, Табаевка, Песчаное, Берестово Харьковской области; а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

противник ведет оборонительные действия на захваченных рубежах. Совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии районов населенных пунктов Дворечная, Котляровка, Табаевка, Песчаное, Берестово Харьковской области; а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской области. На Лиманском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Макеевка, Площанка и Невское Луганской области; Терны и Лиман Донецкой области.

противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Макеевка, Площанка и Невское Луганской области; Терны и Лиман Донецкой области. На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам из танков и артиллерии разных типов подверглись более 20 населенных пунктов, в том числе Верхнекаменское, Спорное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещеевка, Белая Гора, Дружба, Зализное, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.

противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам из танков и артиллерии разных типов подверглись более 20 населенных пунктов, в том числе Верхнекаменское, Спорное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещеевка, Белая Гора, Дружба, Зализное, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении враг ведет оборону. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы районов населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

враг ведет оборону. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы районов населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области. На Запорожском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии районов более 10 населенных пунктов, в частности, Времовка, Новополь Донецкой области; Дорожнянка, Гуляйполе, Зализничное, Степное и Плавни Запорожской области.

противник пытается улучшить тактическое положение. Совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии районов более 10 населенных пунктов, в частности, Времовка, Новополь Донецкой области; Дорожнянка, Гуляйполе, Зализничное, Степное и Плавни Запорожской области. На Херсонском направлении враг ведет оборонительные действия, проводит усиление группировки войск. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов, граничащих с линией столкновения, в частности Осокоровка, Золотая Балка, Дудчаны, Белогрудово Херсонской области и города Херсон.

Вечером 6 декабря россияне ударили по Кривому Рогу.

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