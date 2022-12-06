В течение суток оккупанты совершили 10 обстрелов и нанесли 4 ракетных удара, - Генштаб
За сутки 6 декабря оккупанты совершили по территории Украины 10 обстрелов из РСЗО и нанесли 4 ракетных удара, пострадала гражданская инфраструктура села Степное на Запорожье
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .
Отмечается, что на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях враг сосредотачивает усилия на ведении наступления. На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, на других направлениях ситуация такая:
- На Северском направлении враг совершил минометные обстрелы населенных пунктов Запсилье и Мирополье Сумской области.
- На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелам из танков, минометов, ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Тернова, Старица, Волчанские Хутора, Чугуновка Харьковской области.
- На Купянском направлении противник ведет оборонительные действия на захваченных рубежах. Совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии районов населенных пунктов Дворечная, Котляровка, Табаевка, Песчаное, Берестово Харьковской области; а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.
- На Лиманском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Макеевка, Площанка и Невское Луганской области; Терны и Лиман Донецкой области.
- На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам из танков и артиллерии разных типов подверглись более 20 населенных пунктов, в том числе Верхнекаменское, Спорное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещеевка, Белая Гора, Дружба, Зализное, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.
- На Новопавловском направлении враг ведет оборону. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы районов населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.
- На Запорожском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии районов более 10 населенных пунктов, в частности, Времовка, Новополь Донецкой области; Дорожнянка, Гуляйполе, Зализничное, Степное и Плавни Запорожской области.
- На Херсонском направлении враг ведет оборонительные действия, проводит усиление группировки войск. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов, граничащих с линией столкновения, в частности Осокоровка, Золотая Балка, Дудчаны, Белогрудово Херсонской области и города Херсон.
Вечером 6 декабря россияне ударили по Кривому Рогу.
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