Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .

Генштаб отмечает, что сохраняется угроза ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в глубине территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. На других направлениях ситуация такая:

На Северском направлении в приграничных районах Брянской и Курской областей подразделения противника ведут демонстрационные и провокационные действия на российско-украинской границе. Враг совершил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии, в частности, в районах населенных пунктов Янжуловка, Николаевка, Галагановка Черниговской области и Вольная Слобода Сумской области.

в приграничных районах Брянской и Курской областей подразделения противника ведут демонстрационные и провокационные действия на российско-украинской границе. Враг совершил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии, в частности, в районах населенных пунктов Янжуловка, Николаевка, Галагановка Черниговской области и Вольная Слобода Сумской области. На Слобожанском направлении, в приграничных районах Белгородской области, противник продолжает удерживать группировку своих войск. Совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии районов населенных пунктов Стрелечья, Глубокое, Зеленое, Старица, Огурцово, Волчанск, Бударки, Амбарное Харьковской области. В районах населенных пунктов Зеленое и Бударки противник применил ударные беспилотные летательные аппараты.

в приграничных районах Белгородской области, противник продолжает удерживать группировку своих войск. Совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии районов населенных пунктов Стрелечья, Глубокое, Зеленое, Старица, Огурцово, Волчанск, Бударки, Амбарное Харьковской области. В районах населенных пунктов Зеленое и Бударки противник применил ударные беспилотные летательные аппараты. На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии районов населенных пунктов Орлянское, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Песчаное Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Мясожаровка, Макеевка, Невское Луганской области, а также Ямполевка, Торское, Озерное Донецкой области.

противник ведет оборону. Совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии районов населенных пунктов Орлянское, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Песчаное Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Мясожаровка, Макеевка, Невское Луганской области, а также Ямполевка, Торское, Озерное Донецкой области. На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Спорное, Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Соледар, Андреевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.

противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Спорное, Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Соледар, Андреевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении враг совершил обстрелы из артиллерии разных типов позиций Сил обороны Украины и районов населенных пунктов Угледар, Нескучное и Пречистовка Донецкой области.

враг совершил обстрелы из артиллерии разных типов позиций Сил обороны Украины и районов населенных пунктов Угледар, Нескучное и Пречистовка Донецкой области. На Запорожском направлении враг ведет оборонительные действия. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций Сил обороны Украины и районов населенных пунктов Новополь Донецкой области; Ольговское, Дорожнянка, Чаривное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Малые Щербаки Запорожской области, а также Времеевка, Червоное Херсонской области. В районе населенных пунктов Новополь и Времовка Донецкой области противник применил ударный БПЛА.

враг ведет оборонительные действия. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций Сил обороны Украины и районов населенных пунктов Новополь Донецкой области; Ольговское, Дорожнянка, Чаривное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Малые Щербаки Запорожской области, а также Времеевка, Червоное Херсонской области. В районе населенных пунктов Новополь и Времовка Донецкой области противник применил ударный БПЛА. На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону. Не прекращает артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в частности города Херсон.

В ВСУ подтвердили , что 27 ноября ликвидировали 470 оккупантов и 50 единиц вражеской военной техники разных типов, а также склад боеприпасов в Луганской и Запорожской областях.

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