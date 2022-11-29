В течение суток оккупанты нанесли по территории Украины 26 авиаударов и совершили 10 обстрелов из РСЗО: ситуация на основных направлениях
В течение суток, 29 ноября, оккупанты нанесли по территории Украины 26 авиаударов и совершили 10 обстрелов из РСЗО, а также обстреляли гражданские объекты населенного пункта Ковшаровка Харьковской области
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .
Генштаб отмечает, что сохраняется угроза ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в глубине территории Украины.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. На других направлениях ситуация такая:
- На Северском направлении в приграничных районах Брянской и Курской областей подразделения противника ведут демонстрационные и провокационные действия на российско-украинской границе. Враг совершил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии, в частности, в районах населенных пунктов Янжуловка, Николаевка, Галагановка Черниговской области и Вольная Слобода Сумской области.
- На Слобожанском направлении, в приграничных районах Белгородской области, противник продолжает удерживать группировку своих войск. Совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии районов населенных пунктов Стрелечья, Глубокое, Зеленое, Старица, Огурцово, Волчанск, Бударки, Амбарное Харьковской области. В районах населенных пунктов Зеленое и Бударки противник применил ударные беспилотные летательные аппараты.
- На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии районов населенных пунктов Орлянское, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Песчаное Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Мясожаровка, Макеевка, Невское Луганской области, а также Ямполевка, Торское, Озерное Донецкой области.
- На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Спорное, Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Соледар, Андреевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.
- На Новопавловском направлении враг совершил обстрелы из артиллерии разных типов позиций Сил обороны Украины и районов населенных пунктов Угледар, Нескучное и Пречистовка Донецкой области.
- На Запорожском направлении враг ведет оборонительные действия. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций Сил обороны Украины и районов населенных пунктов Новополь Донецкой области; Ольговское, Дорожнянка, Чаривное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Малые Щербаки Запорожской области, а также Времеевка, Червоное Херсонской области. В районе населенных пунктов Новополь и Времовка Донецкой области противник применил ударный БПЛА.
- На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону. Не прекращает артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в частности города Херсон.
В ВСУ подтвердили , что 27 ноября ликвидировали 470 оккупантов и 50 единиц вражеской военной техники разных типов, а также склад боеприпасов в Луганской и Запорожской областях.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.7
Покупка 39.7Продажа 40.4
-
EUR
Покупка 40.23Продажа 41.3
- Актуальное
- Важное