В течение суток оккупанты нанесли 3 ракетных и 5 авиаударов и совершили 2 обстрела из РСЗО

Об этом сообщил Генштаб в facebook.

От этих преступных действий пострадали населенные пункты Львовской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. Сохраняется угроза нанесения новых ударов и задействования ударных БПЛА, такие действия возможны и с территории Республики Беларусь.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений", - говорится в сообщении.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

Сиверское направление – из минометов, в районе Тимоновичей Черниговской области;

Слобожанское направление – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Амбарное, Бологовка, Стельмаховка, Волчанские Хутора, Глубокое, Дворичная, Зеленое, Гатище и Чугуновка;

Купянское и Лиманское направления – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Новоегоровка, Сиверск, Верхнекаменское, Медвежье и Белогоровка;

Бахмутское направление – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Белогоровки, Бахмута, Андреевки, Клещиевки и Иванграда;

Авдеевское направление – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка и Парасковеевка;

Новопавловское направление – из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Павловка, Времовка и Большая Новоселка;

Запорожское направление – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Полтавки, Гуляйполя, Зализнычного, Гуляйпольского, Дорожнянки, Новоандреевки и Ольговского.

Южнобужское направление – огневому поражению подверглись районы населенных пунктов, граничащих с линией столкновения.

"Непосредственно от огня российской реактивной и ствольной артиллерии в очередной раз пострадали населенные пункты Трифоновка Херсонской области и Никополь", - говорится в сообщении.

4 ноября Генштаб сообщил, что ВСУ поразили две позиции ПВО россиян, пункт управления и 7 районов сосредоточения врага в сутки.

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