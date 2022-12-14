В течение суток оккупанты нанесли 23 авиа- и 7 ракетных ударов, а также совершили 10 обстрелов из РСЗО
В течение суток 14 декабря оккупанты нанесли 23 авиа- и 7 ракетных ударов по Курахово и Константиновке Донецкой области, а также 10 раз обстреляли Херсон из РСЗО
Об этом говорится в сводке Генштаба на facebook .
Также отмечается, что враг нанес удары иранскими "шахедами" с направления восточного побережья Азовского моря по объектам критической инфраструктуры Киевской области, все 13 дронов были сбиты.
В Генштабе рассказали, что противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, на других направлениях ситуация такая:
- На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял районы населенных пунктов Леоновка, Бучки и Гай Черниговской области; Середина-Буда и Кучеривка на Сумщине и Глубокое, Старица, Новомлынск и Двуречная Харьковской области. Применил ударный БПЛА возле Кондратовки Сумской области.
- На Купянском направлении обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись позиции наших войск в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки на Луганщине.
- На Лиманском направлении от огневого воздействия оккупантов пострадали районы Площанки, Невского, Червонопоповки Луганской области и Дибровы и Григорьевки Донецкой области.
- На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы, в частности, по районам населенных пунктов Андреевка, Благодатное, Пидгородное, Бахмут, Клещеевка, Белая Гора, Курдюмовка, Дылиевка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области. Нанес авиаудар неподалеку от Ступочки.
- На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций наших войск возле Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
- На Новопавловском направлении огневому поражению подверглись наши позиции у Угледара, Новоукраинки, Пречистовки, Великой Новоселки и Нескучного Донецкой области.
- На Запорожском и Херсонском направлении российские оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Огневое воздействие испытали на себе районы 28 населенных пунктов. Среди них – Времовка и Новоселка Донецкой области; Гуляйпольское, Новоданиловка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Тягинка, Херсон, Токаревка, Молодежное и Берегово Херсонской области.
Утром 14 декабря Россия атаковала Киев дронами, обломками от беспилотников повреждены админздание и 4 жилых дома в Шевченковском районе.
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