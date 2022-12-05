В течение суток оккупанты 27 раз обстреляли Херсонщину
В течение суток, 4 декабря, оккупанты 27 раз обстреляли Херсонщину, в результате этого два человека погибли
Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич в телеграмме .
Он отмечает, что оккупанты совершали обстрелы из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Россияне обстреляли жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру Херсона.
В результате обстрелов погибли двое местных.
- 5 декабря в Херсонской области от автоматной очереди погибла женщина, которая пересекала Днепр на лодке с мужчиной. Как отмечают в херсонском горсовете, трагедия произошла, когда супруги пытались перебраться из временно оккупированной, левой части Херсона по Днепру в правую часть города.
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