В течение суток оккупанты 27 раз обстреляли Херсонщину

Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич в телеграмме .

Он отмечает, что оккупанты совершали обстрелы из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Россияне обстреляли жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру Херсона.

В результате обстрелов погибли двое местных.

5 декабря в Херсонской области от автоматной очереди погибла женщина, которая пересекала Днепр на лодке с мужчиной. Как отмечают в херсонском горсовете, трагедия произошла, когда супруги пытались перебраться из временно оккупированной, левой части Херсона по Днепру в правую часть города.

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