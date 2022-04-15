В течение суток оккупанты 24 раза обстреляли Луганщину: погибли два мирных жителя, еще двое ранены, - Гайдай

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .



"24 раза российские войска обстреливали дома и инфраструктуру Луганщины за прошедшие сутки - два человека погибли, еще двое ранены. Речь идет об огне, открытом врагом по жилым кварталам и объектам инфраструктуры, но отнюдь не о боевых действиях. Пять раз россияне целили по домам кремниян, еще четыре - лисичан. Уничтожены и повреждены 12 домов, технических и промышленных сооружений", - рассказал он.



В результате обстрела два человека погибли, еще двое получили ранения. Так, во время артобстрела Кременной 37-летний житель Кременной получил проницаемое осколочное ранение спины.



"В Рубежном в течение месяца продолжаются позиционные уличные бои. Некоторые печальные новости мы получаем, только когда свидетелю происшествия удается вырваться из рук захватчиков. Вчера стало известно, что еще в марте местный житель получил ранения, после чего был вывезен неизвестными лицами в сторону Сватового, потерял много крови и через двое суток умер", - добавил глава ОВА.



Он также предупредил об уголовной ответственности за мародерство.



"Да, 14 апреля в Северодонецке при попытке ограбления закрытого магазина задержаны четыре местных жителя. Также в области зафиксировано шесть фактов незаконного завладения транспортными средствами", - отметил Сергей Гайдай.

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