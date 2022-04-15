English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В течение суток оккупанты 24 раза обстреляли Луганщину: погибли два мирных жителя, еще двое ранены, - Гайдай

В течение суток оккупанты 24 раза обстреляли Луганщину: погибли два мирных жителя, еще двое ранены, - Гайдай

15 апреля, 2022 пятница
08:27
война с Россией

За сутки 14 февраля в результате российского обстрела повреждены 12 зданий и погибли два человека, еще двое пострадали

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .

"24 раза российские войска обстреливали дома и инфраструктуру Луганщины за прошедшие сутки - два человека погибли, еще двое ранены. Речь идет об огне, открытом врагом по жилым кварталам и объектам инфраструктуры, но отнюдь не о боевых действиях. Пять раз россияне целили по домам кремниян, еще четыре - лисичан. Уничтожены и повреждены 12 домов, технических и промышленных сооружений", - рассказал он.

В результате обстрела два человека погибли, еще двое получили ранения. Так, во время артобстрела Кременной 37-летний житель Кременной получил проницаемое осколочное ранение спины.

"В Рубежном в течение месяца продолжаются позиционные уличные бои. Некоторые печальные новости мы получаем, только когда свидетелю происшествия удается вырваться из рук захватчиков. Вчера стало известно, что еще в марте местный житель получил ранения, после чего был вывезен неизвестными лицами в сторону Сватового, потерял много крови и через двое суток умер", - добавил глава ОВА.

Он также предупредил об уголовной ответственности за мародерство.

"Да, 14 апреля в Северодонецке при попытке ограбления закрытого магазина задержаны четыре местных жителя. Также в области зафиксировано шесть фактов незаконного завладения транспортными средствами", - отметил Сергей Гайдай.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
погибшие
россияне
обстрелы
Сватове
Рубежное
Сергей Гайдай
Читайте также:
Федір Веніславський
12 апреля, 2022 вторник
"15 суток на возвращение": нардеп Вениславский о новом законопроекте, согласно которому военнообязанные украинцы должны вернуться на родину
Владімір Путін
12 апреля, 2022 вторник
У Путина обида переросла в паранойю и он решил снова напасть на Украину, - Макрон
Російські військові
13 апреля, 2022 среда
В Ленинградской области РФ сформировала батальон из 400 "добровольцев". В нем исключительно опытные военные, которых уже направили в Украину, – Генштаб
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.25
    Покупка 29.25
    Продажа 29.91
  • EUR
    Покупка 31.74
    Продажа 32.65
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
15 апреля
09:21
Вадим Денисенко
Меседжи о российской ядерной атаке - элемент информационной войны и блеф РФ, - Денисенко
09:05
Сценарист "Карточного дома" снимет документальный фильм о военных преступлениях России в Буче
08:59
Оккупанты всю ночь обстреливали Кременную: один человек погиб, пятеро получили ранения, - Гайдай
08:42
В результате полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 198 детей, более 355 получили ранения, - ювенальные прокуроры
08:34
30 тысяч украинских беженцев возвращаются домой ежедневно, - ООН
08:04
В Одесской области ВСУ уничтожили российский беспилотник, - пресс-секретарь ОВА
08:03
Николай Княжицкий
"Ведущие медведчуковских каналов не хотят пускать в эфир проукраинские каналы?": Княжицкий обратился к Данилову относительно отключения из эфира "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал"
07:41
На большинстве пунктов пропуска на выезд из Украины нет очередей, – пограничники
07:19
В Украине создали рабочую группу, которая разработает механизм возмещения ущерба, нанесенного россиянами
07:09
Дуда подписал изменения в закон о помощи украинским беженцам: касаются упрощенного получения налогового номера и временного доступа к медпрофессиям
06:52
лекарства
В каждой больнице оккупированного Херсона открыли пункт выдачи лекарств, - мэр
06:42
На Юге Россия пытается провести фортификационное оборудование позиций: пополняет запасы техники, боеприпасов и топлива, - Генштаб
06:30
Лига конференций: результаты всех матчей четвертьфинала
06:29
Takflix опубликовал подборку фильмов украинского режиссера Суровцова, смогшего эвакуироваться из Мариуполя
06:24
Перешли на сторону врага: в Луганской области пяти полицейским-изменникам объявили о подозрении
05:53
Лига Европы: результаты всех матчей четвертьфинала
05:49
Село Горенко в Киевской области разрушено почти на 80%, - спутниковый центр ООН
05:32
Оккупанты с территории РФ обстреляли запрещенными снарядам Ахтырский район Сумской области, - председатель ОВА
04:59
Национальная полиция расследует 95% военных преступлений РФ, - МВД
04:49
Инфографика
Артем Довбик
Лига наций: появился обновленный календарь матчей для сборной Украины
04:12
путин
Россия просит Бразилию поддержать их в МВФ, Всемирном банке и G20, - Reuters
03:54
обмен пленными
В Херсонской области прошел обмен пленными
03:39
Инфографика
Укрзализныця обнародовала график дополнительных эвакуационных поездов на 15 апреля
03:27
Практически 85% всех тел в Буче, которые поднимают с братских могил или индивидуальных захоронений – с отверстиями от шаров
02:42
За сутки в Донецкой области погибли 3 гражданских, ранены 7, - председатель ОВА
02:25
Пограничники вместе с ВСУ уничтожили колонну россиян на Востоке. Видео
01:29
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 14 апреля
00:44
Зеленский
Зеленский отметил наградами 221 военнослужащего Вооруженных Сил Украины, из них 34 – посмертно
00:36
"Эти 50 дней показали мне по-другому многих мировых лидеров", – президент Украины
00:35
"Барселона" сенсационно вылетела из Лиги Европы после поражения "Айнтрахта"
00:25
В оккупированный Севастополь доставили 14 моряков из крейсера "Москва", - Роман Цымбалюк
00:14
Владимир Зеленский
"Мы выдержали 50 дней, хотя оккупанты отводили нам пять", - Зеленский
2022, четверг
14 апреля
23:44
"500 тысяч человек! Сколько из них убито – никто не знает", - Зеленский в интервью ВВС вспомнил о Мариуполе
23:43
За сутки оперативно-тактическая группировка "Восток" уничтожила 30 рашистов и 2 танка
23:31
12-летний мальчик из Мариуполя сыграл за "Шахтер" и забил гол в благотворительном матче с "Лехией"
23:18
Крейсер "Москва" затонул, - Минобороны РФ
23:14
В Ирпене, Буче и Бородянке расчищено уже 125 км дорог — министр инфраструктуры
23:04
Вблизи ЧАЭС оккупанты украли из отделения радиоактивные вещи, которые полиция изъяла у сталкеров, - Монастырский
22:59
Под натиском украинской армии оккупанты чувствуют себя обреченными на смерть, – СБУ
22:53
Война в Украине ставит под угрозу жизнь 2,7 миллиона человек с инвалидностью, - Комитет ООН по правам людей с инвалидностью
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV