В течение суток на основных участках фронта произошло 82 боестолкновения, — Генштаб

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .

Подразделения ракетных войск ВСУ за день уничтожили 4 артиллерийских средства противника

В свою очередь авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Враг за день нанес 10 ракетных и 36 авиационных ударов по территории Украины

А также совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

С начала суток российские войска цинично нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 3 ударные БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 и 3 дрона-камикадзе. Под ударом оказались гражданские объекты в Константиновке Донецкой области.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Блешня, Янжуловка Черниговской области; Старая Гута, Демьяновка, Кружок, Миропольское Сумской области; Плетеновка, Зибино Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины отразили 15 атак окупантов в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановка и Куриловка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенным пунктов, в частности, Двуречная, Петропавловка, Кучеривка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 3 атаки врага в районе Надежды Луганской области. Противник нанес авиационные удары возле Надежды, Невского Луганской области и Спорного, Выемки Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили все атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка, Хромово, Андреевка, Дружба Донецкой области. Враг нанес авиационных ударов недалеко от Клищиевки и Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов, в том числе Калиновка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка, Одрадовка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Опытное, Невельское Донецкой области. Здесь Силами обороны отражены около 20 атак врага. Также противник нанес авиационный удар возле Новокалинового и Орловки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Опытное, Северное, Тоненькое Донецкой области.

На Марьинском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны были отражены более 20 атак врага. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Александрополь, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили все атаки врага в районах Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отразили атаки противника в районах Вербового и Роботиного Запорожской области. Противник нанес авиационный удар неподалеку от Малой Токмачки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Белогорье, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области. На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Ольговка, Львове, Тягинке, Токаревке, Понятовке, Барвинке Херсонской области. Вражеские артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Ивановке, Станиславу Херсонской области и городу Херсону.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.