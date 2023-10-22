Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией В течение суток на основных участках фронта произошло 82 боестолкновения, — Генштаб

В течение суток на основных участках фронта произошло 82 боестолкновения, — Генштаб

22 октября, 2023 воскресенье
20:40
Война с Россией

В течение суток, 22 октября, на основных участках фронта произошло 82 боестолкновения, Силы обороны отразили атаки врага на 6 направлениях фронта

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .

Подразделения ракетных войск ВСУ за день уничтожили 4 артиллерийских средства противника

В свою очередь авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Враг за день нанес 10 ракетных и 36 авиационных ударов по территории Украины

А также совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

С начала суток российские войска цинично нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 3 ударные БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 и 3 дрона-камикадзе. Под ударом оказались гражданские объекты в Константиновке Донецкой области.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Блешня, Янжуловка Черниговской области; Старая Гута, Демьяновка, Кружок, Миропольское Сумской области; Плетеновка, Зибино Харьковской области.
  • На Купянском направлении украинские воины отразили 15 атак окупантов в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановка и Куриловка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенным пунктов, в частности, Двуречная, Петропавловка, Кучеривка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.
  • На Лиманском направлении Силы обороны отразили 3 атаки врага в районе Надежды Луганской области. Противник нанес авиационные удары возле Надежды, Невского Луганской области и Спорного, Выемки Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское, Спорное Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении украинские воины отразили все атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка, Хромово, Андреевка, Дружба Донецкой области. Враг нанес авиационных ударов недалеко от Клищиевки и Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов, в том числе Калиновка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка, Одрадовка, Курдюмовка Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Опытное, Невельское Донецкой области. Здесь Силами обороны отражены около 20 атак врага. Также противник нанес авиационный удар возле Новокалинового и Орловки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Опытное, Северное, Тоненькое Донецкой области.
  • На Марьинском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны были отражены более 20 атак врага. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Александрополь, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении украинские воины отразили все атаки врага в районах Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.
  • На Запорожском направлении украинские воины отразили атаки противника в районах Вербового и Роботиного Запорожской области. Противник нанес авиационный удар неподалеку от Малой Токмачки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Белогорье, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области. На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Ольговка, Львове, Тягинке, Токаревке, Понятовке, Барвинке Херсонской области. Вражеские артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Ивановке, Станиславу Херсонской области и городу Херсону.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

  • Генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины 2005-2010 гг. Николай Маломуж заявил , что ВСУ уничтожают оккупантов под Авдеевкой и не дают ему окружить. Враг вынужден прекратить активные массовые контратаки.
Луганщина
военные силы Украины
Донетчина
ракетний удар
потери окуппантов
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
Глен Грант
21 октября, 2023 суббота
Полковник Грант рассказал, какие события могут привести к Третьей мировой войне
Обстріл Нової пошти, Харків
22 октября, 2023 воскресенье
РФ ударила по терминалу "Новой почты" на окраине Харькова: известны имена погибших работников
Олексій Данілов
21 октября, 2023 суббота
Объекты вокруг Москвы станут мишенями для украинского оружия, - Данилов
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.38
    Покупка 37.38
    Продажа 38.11
  • EUR
    Покупка 39.67
    Продажа 40.65
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
22 октября
22:11
В Киевской области летают российские дроны, работает ПВО
22:00
Эксклюзив
Зима будет тяжелой, ожидаются удары по инфраструктуре, – представитель ГУР Юсов
21:56
Обновлено
РФ ударила по терминалу "Новой почты" на окраине Харькова: известны имена погибших работников
21:44
Медицинская агрессия РФ: оккупанты отправляют детей на "оздоровление" к врагу и заставляют получить их паспорта
21:29
Маск предложил нецензурно переименовать Википедию
21:00
Эксклюзив
За время полномасштабного вторжения удалось вернуть 2600 украинских пленных и заложников, - представитель ГУР Юсов
20:57
На оккупированной Херсонской области есть дефициты продовольствия и товаров первой необходимости, - Центр нацсопротивления
20:37
Эксклюзив
У нас есть опыт прошлой зимы, поэтому не думаю, что агрессору удастся что-то сделать энергетической системе, - эксперт Касич
20:33
Обновлено
Возле Киева на блокпосте машина насмерть сбила военного: водителем оказался адвокат, - СМИ
20:23
"Террористы не сломают украинскую волю": Зеленский рассказал о подразделениях защитников на фронте
20:16
Защита еврейской жизни является задачей Германии, - Штайнмайер
20:07
OPINION
Новое Просвещение vs Новая Инквизиция
19:49
Обновлено
"Динамо" - "Днепр-1" 0:1. 22 октября 2023 года
"Динамо" проиграло "Днепр-1": результаты 11-го тура УПЛ
19:44
Обзор
ATACMS прошлись по военным аэродромам врага, а беспилотники атаковали военный лагерь в Курской области: где у оккупантов взрывалось на этой неделе
19:40
Эксклюзив
Влияние ядерного шантажа Путина гораздо меньше, чем он рассчитывает, - представитель ГУР Юсов
19:37
Эксклюзив
То, что сейчас нет большой войны на Ближнем Востоке, заслуга США, - Бурковский
19:23
Кадр из фильма "20 дней в Мариуполе"
"Это как Евровидение": Мстислав Чернов призвал голосовать за "20 дней в Мариуполе" на фестивале Cinema Eye Awards
18:54
Беларусь продолжила военные учения с РФ, продолжающиеся с 2022 года
18:45
США пришлют Израилю тысячи 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, обещавшихся Украине, - NYT
18:36
Кандидат в президенты США Тим Скотт заявил, что проголосовал бы против пакета помощи Украине и Израилю в его "нынешней формулировке"
18:19
Инфографика
Курс валют на 21 октября: сколько стоят евро и доллар
18:04
OPINION
Что делать украинцам в условиях девальвации доллара?
17:51
Российский "Газпром" планирует дополнительные поставки газа в Венгрию и Китай этой зимой
17:26
Швейцарцы проголосовали на парламентских выборах
17:20
Эксклюзив
Россия передала ХАМАСу оружие и опыт, приобретенный в войне против Украины, - представитель ГУР Юсов
17:17
Интервью
Украина не выиграет войну, если власть и армия не изменит мышление, – военный эксперт Грант
16:47
Иранские СМИ сообщили, что у 16-летней девушки произошла смерть мозга после задержания полицией морали
16:46
В Курской области РФ заявили, что один из поселков частично остался без света из-за якобы обстрелов
16:29
Оккупанты атаковали 4 населенных пункта Донетчины: 2 погибших, 3 пострадавших
16:19
Эксклюзив
Китай вряд ли вернет обратно арендованные у России территории, - экономист Усс
16:08
экология
Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину совершила 2500 экологических преступлений
16:07
OPINION
Лейтенант запаса ВСУ Елена Белозерская
Выборы, хоть и нелегитимные, во время войны, все-таки будут
15:53
морепродукты
В оккупированном Скадовске россияне незаконно создали отдел управления росрыбалки
15:53
ХАМАС заявил, что в Газе погибли более 4,5 тысяч палестинцев
15:49
Ориентировочное количество заложников, удерживаемых ХАМАСом, возросло до 212
15:24
Лавров в понедельник прибудет в Иран для встречи с министрами 5 стран
15:00
Эксклюзив
В Крыму активно развивается проукраинское движение сопротивления, - представитель ГУР Юсов
14:54
В седьмой раз за последние восемь дней Версальский дворец эвакуируют из-за угрозы взрыва
14:52
Президентку синагоги Детройта нашли убитой у своего дома с многочисленными ножевыми ранениями
14:23
Российские войска обстреляли село в Купянском районе Харьковщины: пострадала женщина
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV