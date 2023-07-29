Об этом говорится в вечернем отчете Генерального штаба ВСУ.

Так, на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них Николаевка Черниговской области; Старая Гута, Грабовское, Волфинское Сумской области; Уды, Охримовка, Огурцово и Тихое Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Двуречная, Западное, Кондрашовка и Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел бесполезные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Часов Яр, Ивановское и Белая Гора.

На Авдеевском направлении , под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Первомайское, Карловка, Новокалиново Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Макаровки и Старомайорского и обстрелял населенные пункты Одрадное, Благодатное, Макаровка, Ровнополь и Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах Орехова Запорожской области и Антоновки на Херсонщине. Артиллерийские обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Новодаровка, Малая Токмачка, Белогорье, Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Токаревка, Антоновка, Михайловка Херсонской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Силы обороны уничтожили БПЛА, артсредство и поразили район сосредоточения личного состава врага

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также наши защитники уничтожили один разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили одно артиллерийское средство на огневой позиции, одну радиоэлектронную станцию, а также один район сосредоточения личного состава противника.

Российская армия за сутки нанесла 5 ракетных и 19 авиационных ударов по территории Украины

В течение суток враг нанес 5 ракетных, 19 авиационных ударов и совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома.

В Генштабе подчеркнули, что вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.