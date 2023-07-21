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В течение суток на фронте произошло по меньшей мере 33 боевых столкновения, - Генштаб

21 июля, 2023 пятница
19:15
Война с Россией

Российские террористы продолжают сосредотачивать главные усилия на 5 направлениях фронта. За последние сутки там произошло по меньшей мере 33 боевых столкновения

Об этом пишет Генштаб ВСУ.

"Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 33 боевых столкновения", - говорится в сообщении.

Армия РФ нанесла 12 авиационных ударов и совершила 29 обстрелов из РСЗО

Отмечается, что в течение суток российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр", 4 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер", 6 крылатых ракет "Оникс", 1 крылатую ракету  Х-59 и 1 зенитную управляемую ракету из ЗРК С-300.

Кроме того, враг нанес 12 авиационных ударов и совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате российских атак есть погибшие и раненые. Разрушения и повреждения причинены пунктам хранения зерна на юге Украины, промышленным объектам, уничтожены и повреждены более 70 гражданских жилых домов и другая инфраструктура.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Гончаровское Черниговской области; Стукаловка, Беловоды, Степное, Морозова Долина Сумской области и Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Высокая Яруга, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Купянск и Новоосиново Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Надия, Макеевка, Невское Луганской области и Серебрянский лес, Диброва Донецкой области.

Нанес авиационные удары в районах Серебрянского леса, Спорного и Дибровы Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное, Берестово Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки противника в районе Григоревки Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Орехово-Василевка, Богдановка, Константиновка, Марково, Ивановское, Дружба, Пивничное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районе Авдеевки.

В то же время враг осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, среди которых Керамик, Красногоровка, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области.

Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди которых Марьинка, Георгиевка, Максимилиановка, Острое, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе н. п. Угледар, Пречистовка, Нескучное, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Левадное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Белогорье, Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Новоалександровка, Берислав, Львово, Антоновка Херсонской области и город Херсон, а также Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях , закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Силы обороны поразили район сосредоточения оккупантов, вооружения и военной техники врага

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также украинские военные в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 2 артиллерийских средства на огневых позициях и станцию РЭБ врага.

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Украина
Мелитополь
Луганщина
военные силы Украины
Волинь
Херсонщина
Бердянск
Донетчина
Марьинка
Авдеевка
Запорожская область
Бахмут
Харковщина
Контрнаступление ЗСУ
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