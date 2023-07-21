В течение суток на фронте произошло по меньшей мере 33 боевых столкновения, - Генштаб
Российские террористы продолжают сосредотачивать главные усилия на 5 направлениях фронта. За последние сутки там произошло по меньшей мере 33 боевых столкновения
Об этом пишет Генштаб ВСУ.
"Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 33 боевых столкновения", - говорится в сообщении.
Армия РФ нанесла 12 авиационных ударов и совершила 29 обстрелов из РСЗО
Отмечается, что в течение суток российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр", 4 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер", 6 крылатых ракет "Оникс", 1 крылатую ракету Х-59 и 1 зенитную управляемую ракету из ЗРК С-300.
Кроме того, враг нанес 12 авиационных ударов и совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате российских атак есть погибшие и раненые. Разрушения и повреждения причинены пунктам хранения зерна на юге Украины, промышленным объектам, уничтожены и повреждены более 70 гражданских жилых домов и другая инфраструктура.
Ситуация по направлениям
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Сиверском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие.
Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Гончаровское Черниговской области; Стукаловка, Беловоды, Степное, Морозова Долина Сумской области и Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Высокая Яруга, Волчанск Харьковской области.
На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Купянск и Новоосиново Харьковской области.
На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Надия, Макеевка, Невское Луганской области и Серебрянский лес, Диброва Донецкой области.
Нанес авиационные удары в районах Серебрянского леса, Спорного и Дибровы Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное, Берестово Донецкой области.
На Бахмутском направлении под плотным огнем артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки противника в районе Григоревки Донецкой области.
От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Орехово-Василевка, Богдановка, Константиновка, Марково, Ивановское, Дружба, Пивничное Донецкой области.
На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районе Авдеевки.
В то же время враг осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, среди которых Керамик, Красногоровка, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области.
Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди которых Марьинка, Георгиевка, Максимилиановка, Острое, Победа Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе н. п. Угледар, Пречистовка, Нескучное, Благодатное Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск.
Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Левадное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Белогорье, Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Новоалександровка, Берислав, Львово, Антоновка Херсонской области и город Херсон, а также Очаков Николаевской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях , закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Силы обороны поразили район сосредоточения оккупантов, вооружения и военной техники врага
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника.
Также украинские военные в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 2 артиллерийских средства на огневых позициях и станцию РЭБ врага.
- В пятницу, 21 июля, во время масштабной воздушной тревоги в Украине в Одесской области раздались взрывы : россияне ударили по объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе. В Черниговской области в этот день погибли две женщины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.65
Покупка 36.65Продажа 37.34
-
EUR
Покупка 40.79Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное