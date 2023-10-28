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В течение суток на фронте произошло 48 боеприкосновений, больше всего атак ВСУ отражено в направлении Марьинки, Авдеевки и Купянска, - Генштаб

28 октября, 2023 суббота
19:04
Война с Россией

В течение суток, 27 октября, на фронте произошло 48 боевых столкновений. Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях

Об этом говорится в вечерней постройке Генштаба ВСУ за 21 октября.

Вражеские обстрелы Украины

Всего враг нанес 5 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Также, российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Украине, применив 4 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 3 крылатые ракеты.

Ситуация на основных направлениях фронта

В течение суток произошло 48 боевых столкновений. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Сеньковка Черниговской области; Заруцкое, Турья Сумской области, Казачья Лопань, Старица, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области, где наши защитники отразили 5 атак противника. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Каменка, Красное Первое, Синковка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, продолжал перегруппировку войск. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах Клещиевки и Андреевки, где наши защитники отразили 6 атак противника. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Орехово-Василовка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Тонечко, Опросное Донецкой области, где Силами обороны отражено более 10 атак. Также противник нанес авиационный удар в районе Новобахмутовки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Александрополь, Керамик, Степное, Авдеевка, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны отразили 16 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Екатериновки. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа.

На Шахтерском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского и южнее Золотой Нивы Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник пытался восстановить утраченное положение у Вербового Запорожской области, успеха не имел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Гульйпольское, Малая Токмачка, Работино, Орехов Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав, Новоберислав, Казацкое, Одрадокаменка, Тягинка, Ивановка Херсонской области. Вражеским артиллерийским обстрелам подвергся город Херсон.

ВСУ продолжают ведение наступательной операции

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и артиллерийское средство противника.

  • В частности, за прошедшие сутки на фронте россияне пытались восстановить утраченное положение возле Андреевки на Бахмутском направлении, а также окружить Авдеевку. Украинские защитники отбили ряд вражеских атак и ликвидировали еще 740 окупантов
Украина
Россия
Запорожье
военные силы Украины
Марьинка
Бахмут
Купянск
Лиман
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