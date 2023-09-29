В течение суток на фронте произошло 33 боестолкновения, ВСУ отразили более 10 атак врага на Марьинском направлении, - Генштаб

Об этом говорится в сводке Генштаба за 29 сентября.

В течение суток произошло 33 боевых столкновения

Всего враг нанес 5 ракетных и 38 авиационных ударов, совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Оперативная ситуация по направлениям:

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Бучки Черниговской области; Волфино, Яструбино, Кондратовка, Владимировка, Беловоды, Степок, Новодмитровка Сумской области, а также Козачья Лопань, Стрелка, Вовчанск, Бударки, Тополи Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Комиссарово, Петропавловка, Ивановка, Песчаное, Сеньково Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Синьковка, Табаевка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Копанков Харьковской области; Невского Луганской области; Спорного, Серебрянки Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Григоровка, Выемка, Веселое, Привилля Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клищиевки Донецкой области. Нанес авиационный удар вблизи Богдановки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в том числе Васюкивка, Григоровка, Часов Яр, Белая Гора, Зализне Донецкой области. Фиксируется наращивание плотности минно-взрывных ограждений.

На Авдеевском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области. Наши защитники отбили атаку врага в районе южнее Тоненького Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Степное, Авдеевка, Тоненьке, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили более 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Также наши защитники успешно отразили атаки врага в районе Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары возле Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов находились такие населенные пункты, как Александрополь, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении нашими защитниками успешно отбита атака противника в районе западнее Старомайорского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Угледара, Большой Новоселки, Урожайного, Старомайорского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Старомайорское, Ривнопиль Донецкой области.

На Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах Роботино и Вербового Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационные удары неподалеку от Новодаровки, Роботино, Новоданиловки, Орехова Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов, Степногорск Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар возле Ольговки Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов Херсонской области, среди которых Гавриловка, Республиканец, Николаевка, Антоновка, Кизомыс Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, зенитно-ракетный комплекс, 13 артиллерийских средств и станцию РЭБ противника.