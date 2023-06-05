Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией В течение суток на фронте произошло 29 боевых столкновений, - Генштаб

В течение суток на фронте произошло 29 боевых столкновений, - Генштаб

5 июня, 2023 понедельник
06:48
Война с Россией

Армия РФ продолжает сосредотачивать главные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений

Об этом сообщили 5 июня в facebook Генерального штаба ВСУ.

Всего за прошедшие сутки враг нанес 14 ракетных и 40 авиационных ударов, произвел 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть пострадавшие среди мирного населения, повреждены частные жилые дома, учебные заведения, другая гражданская и административная инфраструктура.

Волынское и Полесское направления: оперативная обстановка без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления:

  • за прошедшие сутки враг предпринял неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области
  • нанес ракетные удары в районах: Волчанск, Чугуев и авиационных ударов в районах Ивашки, Огирцево, Гатище Харьковской области
  • минометные и артиллерийские обстрелы населённых пунктов: Карповичи Черниговской области; Зноб-Новгородское, Бруски, Атинское, Басовка, Юнаковка, Садки, Мирополье, Турья, Грабовское, Александровка, Большая Писаревка, Шевченково Сумской области, а также Ивашки, Уды, Красная Заря, Гоптовка, Красное, Зеленое, Старица, Огирцево, Гатище, Плетеновка, Волчанск, Караическое, Бударки и Чугуновка на Харьковщине.

Купянское направление:

  • авиационный удар в районе Сергеевки Донецкой области
  • артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов: Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Довгенькое, Кутьковка, Дворичная, Западное, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области

Лиманское направление: артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

Бахмутское направление: противник нанес авиационных ударов в Васютинском, Торецком и Северном районах. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области.

Авдеевское направление: россияне нанесли авиационный удар в районе Авдеевки. Совершили артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

Марьинское направление: враг нанес авиационный удар в пределах этого населенного пункта. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Острое, Марьинка, Победа Донецкой области.

Шахтерское направление: противник обстрелял Угледар, Пречистовку и Новоукраинку Донецкой области.

Запорожское и Херсонское направления:

  • солдаты РФ нанесли авиационных ударов в районах Новополье Донецкой области, Ольговское Запорожской области, Берислав и Веселое Херсонской области
  • совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Свободное Поле, Зеленое Поле, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области; Казацкое, Тягинка, Ивановка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон

Силы обороны уничтожили 4 из 6 крылатых ракет и 6 из 8 ударных "шахедов" за ночь 4 июня

Прошедшие сутки, ночью, противник применил крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 и иранские ударные БПЛА Shahed.

Также известно, что Силами и средствами воздушных командований во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 4 из 6 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 6 из 8 ударных БПЛА Shahed.

ВСУ поразили 4 склада боеприпасов, 2 ЗРК и 4 станции РЭБ врага

Отмечается, что авиация сил обороны в сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники, 4 склада боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.

  • Российские оккупанты в течение суток, 4 июня, совершили 26 обстрелов приграничных территорий Сумской области. В результате атаки ранения получили 2 человека.
Россия
военные силы Украины
Военные новости
потери окуппантов
Читайте также:
легіон "Свобода Росії"
4 июня, 2023 воскресенье
Российские добровольцы назначили встречу губернатору Белгородщины
держдума РФ
4 июня, 2023 воскресенье
В Госдуме РФ считают, что Путину не удалось достичь всех целей в Украине
3 июня, 2023 суббота
Китай и Украина договорились расширить военную связь, - Bloomberg
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.93
    Покупка 36.93
    Продажа 37.5
  • EUR
    Покупка 39.81
    Продажа 40.63
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
5 июня
07:16
В США разбился легкомоторный самолет, преследовавший два реактивных истребителя
06:36
Евгений Пригожин
Пригожин обвинил военных РФ в нападении на вагнеровцев во время отступления из Бахмута
06:27
Российские власти не знают, как реагировать на рейды в Белгородской области, в обществе растет паника, - ISW
05:54
Латвия
Латвия передала Украине 66 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей
05:30
Златан Ибрагимович
Легенда футбола Ибрагимович объявил о завершении карьеры
00:51
Обновлено
Россияне в течение суток 26 раз обстреляли приграничье Сумщины: есть раненые
00:35
єЧерга будет аннулировать записи, содержащие недостоверную информацию
00:25
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Россия не может контролировать свою границу. Колонка Сергея Згурца
2023, воскресенье
4 июня
23:45
В Германии в доме беженцев из Украины возник пожар: погиб ребенок
23:27
В Париже установили мировой рекорд по самому массовому диктанту
23:01
В Харьковской области раздались взрывы
21:39
Джейк Салливан
Украина вернет стратегически важную территорию, - Белый дом о контрнаступлении
21:23
В Харькове открыли памятник детям, погибшим из-за вооруженной агрессии РФ
21:16
Легион "Свобода России" взял в плен россиян на Белгородщине. Их передадут в обменный фонд Украины
20:58
Обновлено
Венгрия
Правительство Венгрии удалило видео, на котором Крым изображен частью РФ, после демарша украинского МИД.
20:52
Будут необходимые шаги: Зеленский провел совещание по избежанию санкций Россией
20:34
В Крыму взломали российские каналы и запустили ролик о контрнаступлении ВСУ
20:29
За время полномасштабной войны точно известно о гибели 485 детей, - Зеленский
20:24
Эксклюзив
Константин Жеваго
Стоимость сырья падает, поэтому потребности повышать цену на электроэнергию нет, - Жеваго
20:00
Черный дым севернее Киева был вызван возгоранием пластика
19:17
В Литве появятся дополнительные 5-дневные украинские школы
19:15
Интервью
Пригожин готовит к поражению в войне тех россиян, которые аплодировали ударам по Рублевке - Пионтковский
19:00
От действий ВСУ в Харьковской области пострадало около 100 мобилизованных врагом "зеков", еще 80 самовольно оставили позиции, — Генштаб
18:27
Гильдия режиссеров США достигла предварительных договоренностей с Голливудом, но забастовка сценаристов продолжается
18:06
Эксклюзив
на фото: Тарас Березовец
Для россиян неуспех наступления ВСУ уже будет победой, – офицер Березовец
18:06
Обновлено
Российские добровольцы назначили встречу губернатору Белгородщины
17:55
"Конфликт между США и Китаем станет катастрофой для мира": министр обороны КНР о необходимости диалога между странами
17:46
Интервью
москва, кремль
Очень скоро все люди узнают, как уязвима Россия, - полковник Грант
17:21
Обновлено
Россияне обстреляли Херсонщину и Харьковщину, есть раненые
17:16
Обновлено
Многотысячная акция в Варшаве: Туск заявил, что осенью оппозиция должна победить
16:37
В Якимовке, возле временно оккупированного Мелитополя, раздался взрыв
16:02
Эксклюзив
У России нет ресурсов для защиты Белгородской области, - военный эксперт Defense Express Киричевский
15:50
На войне погиб сын участницы Олимпиады-2000 Анны Запорожановой
15:46
OPINION
Юрий Бутусов
США создают революцию на поле боя: в 2025-м сбивать дроны и снаряды будут боевые лазеры
15:46
Объявления о контрнаступлении не будет, - Маляр
15:24
Группа Guns N&#39; Roses начала мировое турне с песни в поддержку Украины
15:04
Эксклюзив
Ни один инвестор не зайдет в Украину, пока не будет гарантировано право собственности, – первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Непран
14:55
В американском штате Юта запретили Библию в школах из-за "вульгарности и насилия"
13:39
Митрополит Эпифаний поздравил украинцев с Днем Святой Троицы
13:34
Эксклюзив
Неспособность РФ к повторной агрессии станет главным признаком победы Украины, - международный обозреватель Брайлян
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV