В течение суток на фронте произошло 29 боевых столкновений, - Генштаб

Об этом сообщили 5 июня в facebook Генерального штаба ВСУ.

Всего за прошедшие сутки враг нанес 14 ракетных и 40 авиационных ударов, произвел 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть пострадавшие среди мирного населения, повреждены частные жилые дома, учебные заведения, другая гражданская и административная инфраструктура.

Волынское и Полесское направления: оперативная обстановка без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления:

за прошедшие сутки враг предпринял неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области

нанес ракетные удары в районах: Волчанск, Чугуев и авиационных ударов в районах Ивашки, Огирцево, Гатище Харьковской области

минометные и артиллерийские обстрелы населённых пунктов: Карповичи Черниговской области; Зноб-Новгородское, Бруски, Атинское, Басовка, Юнаковка, Садки, Мирополье, Турья, Грабовское, Александровка, Большая Писаревка, Шевченково Сумской области, а также Ивашки, Уды, Красная Заря, Гоптовка, Красное, Зеленое, Старица, Огирцево, Гатище, Плетеновка, Волчанск, Караическое, Бударки и Чугуновка на Харьковщине.

Купянское направление:

авиационный удар в районе Сергеевки Донецкой области

артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов: Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Довгенькое, Кутьковка, Дворичная, Западное, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области

Лиманское направление: артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

Бахмутское направление: противник нанес авиационных ударов в Васютинском, Торецком и Северном районах. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области.

Авдеевское направление: россияне нанесли авиационный удар в районе Авдеевки. Совершили артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

Марьинское направление: враг нанес авиационный удар в пределах этого населенного пункта. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Острое, Марьинка, Победа Донецкой области.

Шахтерское направление: противник обстрелял Угледар, Пречистовку и Новоукраинку Донецкой области.

Запорожское и Херсонское направления:

солдаты РФ нанесли авиационных ударов в районах Новополье Донецкой области, Ольговское Запорожской области, Берислав и Веселое Херсонской области

совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Свободное Поле, Зеленое Поле, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области; Казацкое, Тягинка, Ивановка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон

Силы обороны уничтожили 4 из 6 крылатых ракет и 6 из 8 ударных "шахедов" за ночь 4 июня

Прошедшие сутки, ночью, противник применил крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 и иранские ударные БПЛА Shahed.

Также известно, что Силами и средствами воздушных командований во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 4 из 6 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 6 из 8 ударных БПЛА Shahed.

ВСУ поразили 4 склада боеприпасов, 2 ЗРК и 4 станции РЭБ врага

Отмечается, что авиация сил обороны в сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники, 4 склада боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.