В течение суток на фронте произошло 26 боеприкосновений, ВСУ наступают и закрепляются на Мелитопольском направлении

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры по контрбатарейной борьбе", - говорится в сообщении.

Авиация ВСУ за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава врага

А также удар по пункту управления и еще 3 – по ЗРК противника.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 артиллерийских средства на огневых позициях, средство противовоздушной обороны, состав боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

В течение суток россияне совершили 41 обстрел из РСЗО по территории Украины

А также нанесли 5 ракетных и 34 авиационных удара. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшиеи раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.



На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На других направлениях ситуация такова:

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Бобиловки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности, Блешня, Янжуловка, Николаевка Черниговской области; Чернацкое, Ломленко, Кондратовка, Новодмитровка, Луговка Сумской области и Уды, Гранов, Огирцево, Бочково, Бударки Харьковской области.

противник нанес авиационный удар в районе Бобиловки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности, Блешня, Янжуловка, Николаевка Черниговской области; Чернацкое, Ломленко, Кондратовка, Новодмитровка, Луговка Сумской области и Уды, Гранов, Огирцево, Бочково, Бударки Харьковской области. На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Орлянского Харьковской области и Надежды Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника нанесены по населенным пунктам Дворична Синковка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Орлянского Харьковской области и Надежды Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника нанесены по населенным пунктам Дворична Синковка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области. На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Спорного и Раздолевки. Артиллерийские и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Раздолевка Донецкой области.

противник нанес авиационные удары в районах Спорного и Раздолевки. Артиллерийские и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Раздолевка Донецкой области. На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Ивановского и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Миньковка, Марково, Бахмут, Часов Яр, Нью-Йорк Донецкой области.

противник нанес авиационные удары в районах Ивановского и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Миньковка, Марково, Бахмут, Часов Яр, Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Новокалиново, Степное, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Новокалиново, Степное, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах северо-восточнее Новомихайловки и Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы нанесли по населенным пунктам Желанне Первое, Александрополь, Победа, Катериновка, Елизаветовка, Ильинка Донецкой области.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах северо-восточнее Новомихайловки и Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы нанесли по населенным пунктам Желанне Первое, Александрополь, Победа, Катериновка, Елизаветовка, Ильинка Донецкой области. На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Новоукраинка, Золотая Нива, Времивка, Старомайорское, Ривнополь Донецкой области.

противник нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Новоукраинка, Золотая Нива, Времивка, Старомайорское, Ривнополь Донецкой области. На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачкм и Роботиного Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Малиновка, Зализнычное, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачкм и Роботиного Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Малиновка, Зализнычное, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области. На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Тягинки Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Львово, Херсон, Камышаны, Белозерка, Кизомыс Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Во временно оккупированном Крыму ночью прошла совместная спецоперация Главного управления разведки Минобороны при поддержке Военно-Морских сил Украины.