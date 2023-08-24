В течение суток на фронте произошло 26 боеприкосновений, ВСУ наступают и закрепляются на Мелитопольском направлении
За день 24 августа на основных направлениях фронта произошло 26 боестолкновений, ВСУ наступают и закрепляются на Мелитопольском направлении
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.
"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры по контрбатарейной борьбе", - говорится в сообщении.
Авиация ВСУ за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава врага
А также удар по пункту управления и еще 3 – по ЗРК противника.
В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 артиллерийских средства на огневых позициях, средство противовоздушной обороны, состав боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы противника.
В течение суток россияне совершили 41 обстрел из РСЗО по территории Украины
А также нанесли 5 ракетных и 34 авиационных удара. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшиеи раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На других направлениях ситуация такова:
- На Сиверском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Бобиловки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности, Блешня, Янжуловка, Николаевка Черниговской области; Чернацкое, Ломленко, Кондратовка, Новодмитровка, Луговка Сумской области и Уды, Гранов, Огирцево, Бочково, Бударки Харьковской области.
- На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Орлянского Харьковской области и Надежды Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника нанесены по населенным пунктам Дворична Синковка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.
- На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Спорного и Раздолевки. Артиллерийские и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Раздолевка Донецкой области.
- На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Ивановского и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Миньковка, Марково, Бахмут, Часов Яр, Нью-Йорк Донецкой области.
- На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Новокалиново, Степное, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.
- На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах северо-восточнее Новомихайловки и Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы нанесли по населенным пунктам Желанне Первое, Александрополь, Победа, Катериновка, Елизаветовка, Ильинка Донецкой области.
- На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Новоукраинка, Золотая Нива, Времивка, Старомайорское, Ривнополь Донецкой области.
- На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачкм и Роботиного Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Малиновка, Зализнычное, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.
- На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Тягинки Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Львово, Херсон, Камышаны, Белозерка, Кизомыс Херсонской области и Очаков Николаевской области.
Во временно оккупированном Крыму ночью прошла совместная спецоперация Главного управления разведки Минобороны при поддержке Военно-Морских сил Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.82 Покупка 37.82Продажа 38.7
- EUR Покупка 41.17Продажа 42.31
- Актуальное
- Важное