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В течение суток на фронте произошло 24 боестолкновения, ВСУ отразили 9 атак врага на Марьинском направлении, - Генштаб

30 сентября, 2023 суббота
19:18
Война с Россией

За сутки 30 сентября произошло 24 боевых столкновений, 9 атак врага ВСУ отбили в районе Марьинки. Враг нанес 8 ракетных и 71 авиационный удар, совершил 17 обстрелов из РСЗО

Об этом говорится в строительстве Генштаба за 30 сентября.

В течение суток произошло 24 боевых столкновений

РФ нанесла очередной удар по Украине применив около 40 иранских ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" с южного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 30 вражеских "шахедов" в пределах Одесской, Николаевской и Винницкой областей. Всего враг нанес 8 ракетных и 71 авиационный удар, совершил 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Оперативная ситуация по направлениям:

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационный удар в районе Галагановки Черниговской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Вильчики Черниговской области; Прогресс, Никитовка, Ястребщина, Кондратовка, Мирополье, Поповка, Александровка Сумской области, а также Лемищине Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар вблизи Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении от вражеских авиационных ударов пострадали населенные пункты: Невское, Новолюбовка, Белогоровка Луганской области; Терны, Спорное, Веселое Донецкой области. Захватчики обстреляли из артиллерии и минометов Невское, Белогоровку Луганской области и Спорное, Раздоловку, Диброву Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области. Нанес авиационных ударов вблизи Клещиевки, Андреевки, Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Марково, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора, Нью-Йорк Донецкой области. Фиксируется наращивание плотности минно-взрывных ограждений.

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки врага в районе Новоселовки, восточнее Степного и Авдеевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Тоненькое, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 9 атак в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары возле Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов находились такие населенные пункты, как Александрополь, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Оккупанты нанесли авиационных ударов вблизи Пречистовки, Урожайного, Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны успешно отразили атаки врага в районе Новодаровки Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Новоданиловка и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Орехов, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Николаевки Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди которых Золотая Балка, Саблуковка, Змиевка, Одрадокаменка, Антоновка, Станислав Херсонской области и город Херсон.

ВСУ продолжают ведение наступательной операции

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 8 ударов по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 6 зенитно-ракетных комплексов и 9 артиллерийских средств противника.

Запорожье
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Херсонщина
Марьинка
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Купянск
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