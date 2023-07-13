Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

С 24 февраля 2022 года по 13 июля 2023 года страна-агрессорка потеряла в Украине:

личного состава – около 236 040 (+510) солдат

танков ‒ 4092 (+2)

боевых бронированных машин ‒ 7999 (+9)

артиллерийских систем – 4425 (+23)

РСЗО – 678 (+4)

средств ПВО ‒ 421 (+6)

самолетов – 315 (+0)

вертолетов – 310 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3752 (+26)

крылатых ракет ‒ 1271 (+0)

кораблей/катеров ‒ 18 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 6995 (+17)

специальной техники ‒ 652 (+5)

Окончательные данные уточняются.

Возведение Генштаба: за сутки между ВСУ и врагом произошло более 35 боевых столкновений на фронте

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За сутки там произошло более 35 боевых столкновений, об этом в утренней сводке 13 июля отчитывался Генштаб ВСУ.

Россияне нанесли 60 авиаударов и совершили 64 обстрела из РСЗО по позициям Сил обороны и населенным пунктам

За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками иранского производства типа Shahed. Всего было задействовано 15 дронов-камикадзе. В результате успешной боевой работы Сил обороны Украины уничтожены 11 ударных БПЛА.

Всего враг нанес более 60 авиационных ударов и совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Однако есть погибшие и раненые гражданские, среди которых есть дети, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация по направлениям

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие.

В течение суток произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Гута-Студенецкая Черниговской области; Винторовка, Мануховка Сумской области и Возрожденское, Избицкое, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины крепко держат оборону.

Вражеское войско нанесло авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Фиголовке, Новомлинску, Двухлетнему, Западному, Купянску, Кисловке Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в Новоселовском районе Луганской области.

Нанес авиационные удары возле Белогоровки Луганской области и Спорного, Веселого и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, в частности Невское, Серебрянский лес, Белогоровка на Луганщине и Спорное, Берестово, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Ступочек, Александро-Шультиного и Дилиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Александро-Шультино, Дилиевка, Дружба, Северное и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии россиян защитники Украины успешно отбили атаки в районах Авдеевки и Керамика Донецкой области.

Враг нанес авиационный удар возле Пантелеймоновки Донецкой области. В то же время он совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Керамик, Бердичи, Авдеевка, Яснобродовка и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки.

Армия РФ нанесла авиационный удар у Красногоровки Донецкой области. Совершила обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Марьинка, Георгиевка, Максимилиановка, Победа, Елизаветовка и Екатериновка.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиационных ударов возле Золотой Нивы, Макаровки и Ровно Донецкой области.

Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях террористы сосредотачивают основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск.

Совершили артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Левадное, Ольговское, Малиновка, Егоровка и Орехов Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Дорожное, Тягинка, Ромашково, Софиевка, Станислав Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

ВСУ поразили пункт управления и 16 артиллерийских средств на огневых позициях окупантов

Так, авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 4 – по зенитно-ракетным комплексам врага.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции РЭБ противника.