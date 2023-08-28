В течение суток более 100 нелегалов пытались пересечь границу Польши с Беларусью
За последние сутки, 26 августа, граница между Польшей и Беларусью пытался пересечь 101 нелегал, среди которых были мигранты из Конго и Ирана
Об этом сообщает Пограничная служба Польши и Польское радио.
"Белорусские службы постоянно доставляют иностранцев в границу для нелегальной миграции через Польшу. Это прибыльный бизнес для режима РБ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что группа агрессивно настроенных иностранцев атаковала камнями польских пограничников в зоне ответственности пограничного поста в Дубичах Церковных.
Всего за два дня более 140 человек пытались незаконно пересечь польско-белорусскую границу.
- В пятницу, 18 августа, границу Польши из Беларуси пытались незаконно пересечь 123 гражданина других стран. В то же время, на белорусской границе с нелегальных мигрантов требуют по 10 тысяч евро.
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