В течение суток более 100 нелегалов пытались пересечь границу Польши с Беларусью

Об этом сообщает Пограничная служба Польши и Польское радио.

"Белорусские службы постоянно доставляют иностранцев в границу для нелегальной миграции через Польшу. Это прибыльный бизнес для режима РБ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что группа агрессивно настроенных иностранцев атаковала камнями польских пограничников в зоне ответственности пограничного поста в Дубичах Церковных.

Всего за два дня более 140 человек пытались незаконно пересечь польско-белорусскую границу.