Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Враг продолжает вести наступательные действия по нескольким направлениям - это Купянск, Кременная, Бахмут и Угледар. Наибольшее внимание сейчас сосредоточено вокруг Бахмута. С сегодняшнего дня приостановлен въезд в город журналистам и волонтерам, что связано с определенными действиями с украинской стороны. Здесь может быть несколько сценариев. Фронтально-наступательные действия противника на Бахмут успеха не имели, но противник имеет частичный успех на этом участке. В течение следующих нескольких дней будут происходить важные события вокруг Бахмута. Ограничение допуска гражданских и информации вокруг этого участка фронта может свидетельствовать об определенной динамике вокруг Бахмута", - подчеркнул Згурец.

Эксперт также добавил, что вокруг Угледара ВСУ удачно уничтожают российские подразделения и бронетехнику.

"Севернее Сватово враг пытается выйти на реку Оскол. Возле населенного пункта Двуречное продвижения российских войск нет, ВСУ держат под контролем это направление. Под Кременной враг пытается совершать наступательные действия в лесах за Дибровой, пытаясь оттеснить наши подразделения к реке Жеребец. ВСУ активно уничтожают российские подразделения и бронетехнику. На этом участке враг несет наибольшие потери", - отметил Згурец.

В минобороны Великобритании рассказали, что за последние две недели россияне понесли наибольшие потери с первой недели полномасштабного вторжения в Украину.

С понедельника, 13 февраля, гражданские лица и пресса смогут въезжать в Бахмут только по спецпропускам





















