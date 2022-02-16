В течение следующих 10 лет NASA планирует вывести на орбиту пять космических обсерваторий
NASA намерено в течение следующих 10 лет вывести на орбиту пять космических обсерваторий для наблюдения за процессами в атмосфере
Об этом заявил глава NASA Билл Нельсон, передает Интерфакс-Украина .
"В течение следующих 10 лет NASA планирует запустить пять прекрасных обсерваторий. Они дадут нам более точное понимание того, что происходит в атмосфере – со льдом, земными и водными массивами", – отметил он.
По его словам, в 2022 году NASA стремится запустить миссию SWOT (спутник для изучения высоты морской поверхности - ред.), благодаря которой управление впервые получит информацию о повышении уровня воды в озерах, реках и течениях, в дополнение к тому, что NASA уже известно о повышении уровня моря.
Целью управления также является замедление глобального потепления и предотвращение природных катастроф. Кроме того, NASA собирается изучать прогнозы для лучшего понимания процесса образования наводнений. Билл Нельсон добавил, что сотрудники управления создадут инструментарий для предсказания подъема уровня воды и увеличения возможностей для более качественного мониторинга климатических данных.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.01
Покупка 28.01Продажа 28.4
-
EUR
Покупка 31.77Продажа 32.31
- Актуальное
- Важное