В течение следующих 10 лет NASA планирует вывести на орбиту пять космических обсерваторий

Об этом заявил глава NASA Билл Нельсон, передает Интерфакс-Украина .



"В течение следующих 10 лет NASA планирует запустить пять прекрасных обсерваторий. Они дадут нам более точное понимание того, что происходит в атмосфере – со льдом, земными и водными массивами", – отметил он.



По его словам, в 2022 году NASA стремится запустить миссию SWOT (спутник для изучения высоты морской поверхности - ред.), благодаря которой управление впервые получит информацию о повышении уровня воды в озерах, реках и течениях, в дополнение к тому, что NASA уже известно о повышении уровня моря.



Целью управления также является замедление глобального потепления и предотвращение природных катастроф. Кроме того, NASA собирается изучать прогнозы для лучшего понимания процесса образования наводнений. Билл Нельсон добавил, что сотрудники управления создадут инструментарий для предсказания подъема уровня воды и увеличения возможностей для более качественного мониторинга климатических данных.

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