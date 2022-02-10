В течение семи лет Швеция будет направлять Украине по €22 млн в поддержку реформ
Швеция приняла решение о новой стратегии сотрудничества с Украиной, в рамках которой будет ежегодно выделять €22 млн для поддержки украинских реформ
Об этом сообщила министр по вопросам международного развития и сотрудничества Швеции Матильда Эрнкранс, передает Укринформ.
"Мы будем оказывать нашу поддержку как в рамках программы сотрудничества, так и в рамках гуманитарной поддержки. Правительством Швеции недавно было принято решение о новой стратегии сотрудничества между Швецией и Украиной, рассчитанном на 7 лет и увеличенном объеме Сотрудничества. Каждый год Украина будет получать около €22 млн в рамках сотрудничества ради реформ", - сказала Эрнкранс.
Она отметила, что подобная помощь от Швеции поможет Украине построить устойчивую экономику и устойчивое общество.
В то же время Эрнкранс подчеркнула, что политика Швеции по поводу непредоставления оружия не изменилась, ведь "в Швеции очень строгие правила и контроль за экспортом оружия". Однако министр добавила, что Швеция сотрудничает с Украиной со времен независимости. Общий объем финансирования – €400 млрд, кроме того, планируется расширение помощи.
"Недавно Швеция принимала участие в запуске новой инициативы, а именно фонда "Партнерство за сильную Украину", в котором еще четыре страны участвуют. Вклад Швеции составляет €5 млн, рассчитанные на три года, надеемся, что вопросы пострадавших от конфликта в районах Донецкой и Луганской областей с помощью этих средств будут решены", – рассказала Эрнкранс.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Франция выделит Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.
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