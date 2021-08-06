В течение последнего года сбережения делали 11,8% украинцев, - Госстат
Почти половина украинцев в 2020 году не делала сбережений при достаточном уровне доходов
Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.
Согласно данным выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики в 2020 году, получали достаточно доходов и делали сбережения 11,8% украинцев. В то же время, 48,4% респондентов имели достаточно доходов, но сбережений не делали.
Кроме того, по информации Госстата, еще 36,3% украинцев постоянно отказывали в необходимом, кроме питания, а 3,2% не удалось обеспечить даже достаточное питание.
- Напомним, по данным Национального банка Украины, население в 2020 году увеличило гривневые вклады в банках на 26,4%, что является самым высоким показателем с 2010 года.
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