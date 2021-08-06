В течение почти трех недель экзамен на владение украинским сдали 4 766 человек - глава Нацкомиссии
С 19 июля по 6 августа 2021 года экзамен на уровень владения государственным языком сдали 4 766 человек
Об этом на брифинге сообщила председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка Арина Демская.
"Комиссия считает, что это довольно хороший результат. Мы понимаем, что есть запрос. Мы понимаем, что большое количество людей хочет сдавать экзамен", - сказала Демская.
Как отмечается, до 10 человек не прошли 30-процентный барьер и не сдали экзамен.
Напомним, что только те, кто намерен поступить на государственную должность, должны подтвердить свое знание украинского языка сертификатом.
"Если человек работает, выполняет свои обязанности, не идет на конкурс, не имеет назначения, не поднимается по карьерной лестнице - такой человек не должен сдавать экзамен", - пояснила Демская.
Если человек сам хочет получить такой сертификат и сдать экзамен, то может это сделать бесплатно раз в четыре месяца. Такая возможность есть у всех граждан Украины.
Народные депутаты не обязаны сдавать такой экзамен.
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