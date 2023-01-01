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В течение первого января РФ нанесла 114 ударов по приграничью Сумской области

1 января, 2023 воскресенье
23:02
война с Россией

В течение первого января российские оккупанты нанесли 114 ударов по приграничной Сумской области. Под вражеским огнем были 5 общин

Об этом сообщает глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"В результате обстрела повреждена архитектурная достопримечательность - деревянная церковь Святой Варвары. А также пострадали памятник, дом культуры и здание старостата", - заявил он.

Известно, что под обстрелы попали пять общин. По Эсманскому обществу враг выпустил 15 снарядов из реактивных систем залпового огня. А также из ствольной артиллерии было еще 15 прилетов. По Глуховской общине противник вел огонь из РСЗО, всего 20 прилетов.

"Шалигинскую общину армейцы РФ обстреляли из минометов 120 мм калибра, 11 прилетов. И еще было 10 прилетов из ствольной артиллерии. Краснопольская община: 6 вражеских мин разорвались на пограничные. Белопольская община: враг дважды ударил из минометов 12 ", - добавил Живицкий.

  • 31 декабря российские террористы нанесли 110 ударов по Сумской области. В российские обстрелы попали шесть общин Сумской области, школа и местное гражданское предприятие. оккупанты использовали артиллерию, минометы и "грады".

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