В течение новогодних праздников в полицию поступило более 130 сообщений о минировании, - Игорь Клименко

Об этом сегодня, 12 января, сообщил Глава Нацполиции Игорь Клименко в эфире телеканала "Рада".



"Злоумышленники задержаны в девяти областях государства, в том числе в крупных городах - Киеве, Днепре, Одессе. Нарушители имели разные мотивы относительно совершения преступления. Некоторые лица находились в состоянии алкогольного опьянения. В то же время часть сообщений мы получили с временно неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей", - сказал Глава Нацполиции.



Глава Нацполиции подчеркнул, что, согласно статье 259 Уголовного кодекса Украины, за такой вид преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от двух до шести лет. То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия или совершено повторно, наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.



"В целях безопасности граждан взрывотехнические службы и кинологические подразделения Нацполиции несут службу в круглосуточном режиме и оперативно реагируют на все вызовы о минировании", - отметил Игорь Клименко.

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