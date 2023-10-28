В течение ночи ЦАХАЛ ударил по 150 подземным целям Газы, наземное наступление продолжается

Об этом сообщает Reuters .

Израильские военные расширили свои воздушные и наземные атаки на палестинский анклав в рамках давно обещанного наземного наступления. ХАМАС в ответ пообещал противостоять израильским атакам "в полной мере".

В субботу, 28 октября, Израиль заявил, что его войска, отправленные в пятницу вечером, все еще находятся на местах, не уточняя детали.

"В течение ночи истребители ЦАХАЛ нанесли удары по 150 подземным целям на севере сектора Газы, включая тоннели террористов, подземные боевые позиции и дополнительные объекты подземной инфраструктуры. Кроме того, несколько террористов ХАМАСа были убиты", - сообщили военные.

Вооруженное крыло ХАМАСа, бригады "Аль-Кассам", заявили рано в субботу, что их боевики вступили в столкновение с израильскими войсками в северо-восточном городе Газы Бейт-Ханун и в центральном районе Аль-Бурейдж.

"Бригады "Аль-Кассам" и все палестинские силы сопротивления полностью готовы противостоять агрессии с полной силой и сорвать вторжение", – говорится в сообщении.

К утру субботы Газа была почти полностью обесточена, интернет и телефонная связь не работали более 12 часов. Телекоммуникационные компании и Палестинское общество Красного Полумесяца заявили, что это произошло в результате израильских бомбардировок.

Хагари заявил, что Израиль позволит грузовикам с едой, водой и медикаментами въехать в Газу в субботу, указывая на то, что бомбардировки могут приостановиться, по крайней мере, в районе границы с Египтом, куда поступает небольшое количество помощи.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что отключение электроэнергии "делает невозможным" доступ машин скорой помощи к раненым в Газе.

"Эвакуация пациентов невозможна при таких обстоятельствах, равно как и поиск безопасного укрытия", - сказал он в своем сообщении в социальной сети X, ранее известной как Twitter. Он также сообщил, что ВОЗ не смогла связаться со своим персоналом и медицинскими учреждениями.

Родственники людей, захваченных в Израиле во время нападения ХАМАСа 7 октября, требуют срочной встречи с израильским правительством после того, что они назвали "самой ужасной из всех ночей".