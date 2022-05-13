В течение ночи на 13 мая россияне обстреливали Азовсталь, продолжается штурм, - Паламарь

Об этом заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь, позывной "Калина" в комментарии для УП .

"Всю ночь продолжались обстрелы. Авиационные и артиллерийские. Продолжается штурм завода с помощью пехоты. То есть пехота штурмует с помощью бронетехники и танков, артиллерийских обстрелов", - сказал он.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что оккупанты 13 мая под прикрытием обстрелов пытаются попасть внутрь Азовстали в Мариуполе.