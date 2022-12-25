Об этом в эфире Еспресо заявил заместитель начальника службы военного капелланства ВСУ Константин Холодов.

"Я скажу как военный капеллан и когда-то приходской священник. Переход к празднованию 25 декабря нужно делать постепенно. В моем селе я сегодня служил рождественскую литургию, с рождественскими символами, мы пели колядки друг другу и поздравляли друг друга словами "Христос родился", - сказал он.

По словам Холодова, 7 января будет такая служба.

"Я думаю, что это будет постепенно, и в течение нескольких лет люди должны привыкнуть, что 25 декабря. Мы перейдем на новый стиль и 25 декабря будем праздновать Рождество", - подытожил капеллан.