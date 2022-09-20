В течение недели в Киевской области госпитализировали 277 пациентов с COVID-19
По состоянию на 19 сентября в Киевской области госпитализировали 227 человек, больных COVID-19, и 25 - с подозрением на заболевание
Об этом сообщили в Киевской ОГА.
Так, с 12 по 18 сентября в Киевской области зарегистрировано 1674 подтвержденных случая COVID-19. Это почти вдвое больше, чем в период с 5 по 11 сентября. В течение последней недели 3736 человек вакцинировались.
Киевская ОГА отмечает, что уже 400 тыс. вакцин Comirnaty от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech были доставлены в Украину в рамках международной инициативы COVAX. Сегодня Киевщина должна получить 23 400 доз вакцины. В ближайшее время ожидается вторая поставка этой вакцины в количестве 28 080 доз.
В настоящее время в Киевской области работают 25 центров массовой вакцинации, 180 пунктов прививок и 20 мобильных бригад.
- Ранее в Украине разрешили вакцинироваться вторым "бустером" от коронавируса.
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