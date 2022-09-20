Об этом сообщили в Киевской ОГА.

Так, с 12 по 18 сентября в Киевской области зарегистрировано 1674 подтвержденных случая COVID-19. Это почти вдвое больше, чем в период с 5 по 11 сентября. В течение последней недели 3736 человек вакцинировались.

Киевская ОГА отмечает, что уже 400 тыс. вакцин Comirnaty от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech были доставлены в Украину в рамках международной инициативы COVAX. Сегодня Киевщина должна получить 23 400 доз вакцины. В ближайшее время ожидается вторая поставка этой вакцины в количестве 28 080 доз.

В настоящее время в Киевской области работают 25 центров массовой вакцинации, 180 пунктов прививок и 20 мобильных бригад.

Ранее в Украине разрешили вакцинироваться вторым "бустером" от коронавируса.