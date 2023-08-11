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В течение недели саперы обезвредили почти 1,5 тыс. взрывных устройств на деоккупированных территориях

11 августа, 2023 пятница
15:46
Война с Россией

Группы саперов вместе с украинскими военными за минувшую неделю изъяли и обезвредили 1481 взрывоопасный предмет на деоккупированных территориях

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Группы разминирования подразделений Командования сил поддержки Вооруженных Сил Украины продолжают очищать деоккупированные территории Харьковской, Херсонской и Николаевской областей от взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты за неделю обследовали от взрывоопасных предметов около 0,8 га территорий и более 120 га сельскохозяйственных угодий.

Всего с начала полномасштабной войны в Украине саперы очистили от взрывчатки 131,68 га загрязненных территорий воинских частей, более 6610 га сельскохозяйственных угодий, 24,54 га лесных массивов, 223,8 км линий электропередачи, более 45 км газопроводов, 237,47 км дорог, более 5 км водопроводов и 336 583,35 квадратных метров зданий. Также специалисты изъяли и обезвредили 107 171 взрывоопасный предмет.

  • В марте в ПРООН говорили, что в Украине площадь заминированной территории в 4,5 раза превышает размеры Швейцарии.
  • Украина – потенциально наиболее загрязненное государство в мире, поэтому на разминирование территорий уходит много времени. Впрочем, у власти есть амбициозные планы по этому поводу. В Минэкономики надеются через 10 лет разминировать 80% земельных угодий.
Украина
военные силы Украины
Николаевщина
Херсонщина
Харковщина
деоккупация Украины
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