Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Группы разминирования подразделений Командования сил поддержки Вооруженных Сил Украины продолжают очищать деоккупированные территории Харьковской, Херсонской и Николаевской областей от взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты за неделю обследовали от взрывоопасных предметов около 0,8 га территорий и более 120 га сельскохозяйственных угодий.

Всего с начала полномасштабной войны в Украине саперы очистили от взрывчатки 131,68 га загрязненных территорий воинских частей, более 6610 га сельскохозяйственных угодий, 24,54 га лесных массивов, 223,8 км линий электропередачи, более 45 км газопроводов, 237,47 км дорог, более 5 км водопроводов и 336 583,35 квадратных метров зданий. Также специалисты изъяли и обезвредили 107 171 взрывоопасный предмет.