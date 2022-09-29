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Главная война с Россией В течение недели Россия атаковала Украину 29 дронами-камикадзе Shahed, треть из них сбита

В течение недели Россия атаковала Украину 29 дронами-камикадзе Shahed, треть из них сбита

29 сентября, 2022 четверг
17:17
война с Россией

С начала недели Россия успела применить 29 дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136. 10 единиц нашим воинам удалось уничтожить

Об этом рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громова на брифинге.

"В течение прошлой недели противником были применены 2 ударных беспилотных аппарата. В то же время на этой неделе было осуществлено 29 применений дронов-камикадзе иранского производства. Уничтожено 10 единиц", - заявил Громов.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ добавил, что всего было уничтожено 23 воздушных цели. В частности, сегодня наши военные при помощи стрелкового оружия сбили вражеский "Орлан-10".

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Иран
военные силы Украины
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