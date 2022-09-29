Об этом рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громова на брифинге.

"В течение прошлой недели противником были применены 2 ударных беспилотных аппарата. В то же время на этой неделе было осуществлено 29 применений дронов-камикадзе иранского производства. Уничтожено 10 единиц", - заявил Громов.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ добавил, что всего было уничтожено 23 воздушных цели. В частности, сегодня наши военные при помощи стрелкового оружия сбили вражеский "Орлан-10".

Отметим, что большинство из них было направлено на Одессу. Сначала часть из них достигала цели, но впоследствии ПВО ВСУ начала сбивать всех.

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