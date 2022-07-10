Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграмме.

"Россия распространила материалы Daily Banner, BB-CNTV, которые, ссылаясь якобы на The Sunday Times, писали, что среди стран НАТО наблюдается "раскол по отношению к войне в Украине", - отметили в ЦПИ.

Лояльный России американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что саммит НАТО, на котором РФ признали наибольшей угрозой безопасности Запада, "попыткой Альянса напомнить о своем существовании".

The American Conservative обнародовали материал о том, что президент США Джо Байден "остался наедине в войне" с Россией.

Кремлевские пропагандисты со ссылкой на слова депутата Европарламента Тьери Мариани заявляли о бесполезности расходов на послевоенное восстановление Украины.

Американский ученый Дуг Бендоу называет прекращение поставок Украине вооружения единственным путем в мир.

6 июля писали, что российские СМИ через международных политиков распространяют тезис о якобы бессмысленности расходов на послевоенное восстановление Украины.

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