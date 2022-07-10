В течение недели РФ распространяла фейки о якобы расколе Запада по поддержке Украины
На этой неделе россияне пытались показать якобы раскол Запада по отношению к войне и помощи Украине
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграмме.
"Россия распространила материалы Daily Banner, BB-CNTV, которые, ссылаясь якобы на The Sunday Times, писали, что среди стран НАТО наблюдается "раскол по отношению к войне в Украине", - отметили в ЦПИ.
Лояльный России американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что саммит НАТО, на котором РФ признали наибольшей угрозой безопасности Запада, "попыткой Альянса напомнить о своем существовании".
The American Conservative обнародовали материал о том, что президент США Джо Байден "остался наедине в войне" с Россией.
Кремлевские пропагандисты со ссылкой на слова депутата Европарламента Тьери Мариани заявляли о бесполезности расходов на послевоенное восстановление Украины.
Американский ученый Дуг Бендоу называет прекращение поставок Украине вооружения единственным путем в мир.
- 6 июля писали, что российские СМИ через международных политиков распространяют тезис о якобы бессмысленности расходов на послевоенное восстановление Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.67
Покупка 34.67Продажа 35.57
-
EUR
Покупка 35.2Продажа 36.49
- Актуальное
- Важное