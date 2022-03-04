В течение недели на Зеленского совершили три покушения – The Times

Об этом пишет британская газета The Times.

Журналистам стало известно, что для убийства украинского президента было направлено две группировки: наемники ЧВК "Вагнера" и чеченский спецназ. Совершить покушение им помешали сотрудники Федеральной службы безопасности России, настроенные против войны с Украиной.

Наемники "Вагнера" понесли потери в Киеве во время своих попыток. Они были "встревожены" тем, насколько точно украинцы предсказывали их действия.

"Информированность службы безопасности Зеленского стала для них ужасающей", – пишут The Times.

Кроме того, в субботу на окраине Киева была ликвидирована группа "кадыровцев", которые планировали убить Зеленского.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский сказал, что присоединился бы к рядам территориальной обороны, если бы не был президентом.