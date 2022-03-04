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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В течение недели на Зеленского совершили три покушения – The Times

В течение недели на Зеленского совершили три покушения – The Times

4 мартa, 2022 пятница
13:24
война с Россией

Со дня вторжения России в Украину, в отношении президента Владимира Зеленского было предпринято по меньшей мере три попытки покушения

Об этом пишет британская газета The Times.

Журналистам стало известно, что для убийства украинского президента было направлено две группировки: наемники ЧВК "Вагнера" и чеченский спецназ. Совершить покушение им помешали сотрудники Федеральной службы безопасности России, настроенные против войны с Украиной.

Наемники "Вагнера" понесли потери в Киеве во время своих попыток. Они были "встревожены" тем, насколько точно украинцы предсказывали их действия.

"Информированность службы безопасности Зеленского стала для них ужасающей", – пишут The Times.

Кроме того, в субботу на окраине Киева была ликвидирована группа "кадыровцев", которые планировали убить Зеленского.

  • Напомним, глава государства Владимир Зеленский сказал, что присоединился бы к рядам территориальной обороны, если бы не был президентом.
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