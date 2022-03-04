В течение недели на Зеленского совершили три покушения – The Times
Со дня вторжения России в Украину, в отношении президента Владимира Зеленского было предпринято по меньшей мере три попытки покушения
Об этом пишет британская газета The Times.
Журналистам стало известно, что для убийства украинского президента было направлено две группировки: наемники ЧВК "Вагнера" и чеченский спецназ. Совершить покушение им помешали сотрудники Федеральной службы безопасности России, настроенные против войны с Украиной.
Наемники "Вагнера" понесли потери в Киеве во время своих попыток. Они были "встревожены" тем, насколько точно украинцы предсказывали их действия.
"Информированность службы безопасности Зеленского стала для них ужасающей", – пишут The Times.
Кроме того, в субботу на окраине Киева была ликвидирована группа "кадыровцев", которые планировали убить Зеленского.
- Напомним, глава государства Владимир Зеленский сказал, что присоединился бы к рядам территориальной обороны, если бы не был президентом.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.23
Покупка 29.23Продажа 29.46
-
EUR
Покупка 32.99Продажа 32.9
- Актуальное
- Важное