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В течение недели экспорт российской нефти через порты сократился на 25%, - Bloomberg

20 апреля, 2022 среда
14:01
Экономика нефть

Экспорт российской нефти снизился на четверть во всех портах страны за неделю, закончившуюся 15 апреля, больше всего сократились потоки через Черное море

Об этом сообщает Bloomberg.

Объемы, направляемые в Азию из портов на побережьях Черного моря, Балтии и Арктики, упали до самого низкого уровня за два месяца.

В общей сложности 30 танкеров загрузили из российских экспортных терминалов около 21,8 млн баррелей. Таким образом, средние морские потоки нефти составляли 3,12 млн баррелей в сутки, что на 25% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

При нынешних ставках экспортной пошлины на сырую нефть такие недельные поставки принесут Кремлю около 181 млн долларов, что на 60 млн долларов меньше, чем неделей ранее.

Хотя такое падение экспортных потоков существенно, оно лишь возвращает их к уровню марта, отмечает Bloomberg. Цифры могут колебаться в зависимости от погоды в портах.

В течение недели наблюдалось сокращение экспорта нефти из всех четырех экспортных регионов РФ. Так, поставки нефти Urals и Siberian Light из терминалов в Балтийском и Черном морях сократились на 770 тыс. баррелей в сутки, или на 30%. При этом экспорт из черноморского порта Новороссийск обвалился почти на 60%.

Объемы поставок из трех восточных терминалов страны на побережье Тихого океана сократились на 205 тысяч баррелей в сутки или на 17%. Грузы из Мурманска, где перерабатывается нефть, произведенная вдоль арктического побережья, также снизились и сократились на 57 тысяч баррелей в сутки, или на 15%.

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санкции
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