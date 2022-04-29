В течение недели-двух чиновники обещают преодолеть дефицит горючего в Украине, - Зеленский
В правительстве обещают, что в течение недели, максимум двух, будет обеспечена система поставки топлива, которая сможет не допускать дефицита
Об этом в традиционном вечернем обращении сообщил президент Украины.
"Правительство сегодня рассматривало вопрос ликвидации дефицита на рынке горючего. Очереди и рост цен на заправках присутствуют во многих областях Украины. Оккупанты целенаправленно уничтожают инфраструктуру для производства, поставки и хранения горючего. Россия также заблокировала наши порты и потому мгновенных решений для восполнения дефицита нет. Но чиновники обещают, что в течение недели, максимум двух, будет обеспечена система поставок, которая сможет не допускать дефицита.После российского ракетного удара по Кременчугскому НПЗ – это действительно сложная задача, но чиновники, вместе с поставщиками и трейдерами должны выполнить и эту задачу, как бы сложно не было. Уверен - выполнят! Должны брать в ЕС столько горючего, сколько необходимо для наших граждан", - рассказал Владимир Зеленский.
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