В течение недели-двух чиновники обещают преодолеть дефицит горючего в Украине, - Зеленский

Об этом в традиционном вечернем обращении сообщил президент Украины.

"Правительство сегодня рассматривало вопрос ликвидации дефицита на рынке горючего. Очереди и рост цен на заправках присутствуют во многих областях Украины. Оккупанты целенаправленно уничтожают инфраструктуру для производства, поставки и хранения горючего. Россия также заблокировала наши порты и потому мгновенных решений для восполнения дефицита нет. Но чиновники обещают, что в течение недели, максимум двух, будет обеспечена система поставок, которая сможет не допускать дефицита.После российского ракетного удара по Кременчугскому НПЗ – это действительно сложная задача, но чиновники, вместе с поставщиками и трейдерами должны выполнить и эту задачу, как бы сложно не было. Уверен - выполнят! Должны брать в ЕС столько горючего, сколько необходимо для наших граждан", - рассказал Владимир Зеленский.

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