В течение недели частично перекроют Крещатик
В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в центре Киева, а именно улицу Крещатик, перекроют с 20 по 28 августа
Об этом сообщает КМВА.
"Вниманию водителей. В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в центре Киева будет перекрыто автомобильное движение по улице Крещатик на участке от Майдана Незалежности до улицы Богдана Хмельницкого", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение будет перекрыто с 23.00 20 августа до 23.30 28 августа.
"Учитывайте эту информацию при передвижении по центру столицы", - добавили в КМВА.
- В городском приложении столицы "Киев Цифровой" обновили карту укрытий.
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