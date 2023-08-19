В течение недели частично перекроют Крещатик

Об этом сообщает КМВА.

"Вниманию водителей. В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в центре Киева будет перекрыто автомобильное движение по улице Крещатик на участке от Майдана Незалежности до улицы Богдана Хмельницкого", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение будет перекрыто с 23.00 20 августа до 23.30 28 августа.

"Учитывайте эту информацию при передвижении по центру столицы", - добавили в КМВА.