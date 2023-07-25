В течение месяца ВСУ прогрызут линию обороны противника на юге, - экс-командир роты батальона "Айдар" Дикий
Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что результат контрнаступления ВСУ увидим в течение месяца
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Расстояния на войне очень нелинейны. Бывают километры, которые нужно пробивать месяцами, а дальше открываются сотни километров тыла, которые можно пройти за день. Считаю, что результат контрнаступления ВСУ мы увидим в пределах месяца. Но этот результат может быть разным. В пределах месяца станет понятно, удалось ли нам проломить трехлинейную нам. в этом месяце, дальше враг посыплется, и юг будет наш", - подчеркнул Дикий.
По словам экскомандира роты батальона "Айдар", у ВСУ достаточно серьезные продвижения на юге.
"Если мы не сможем проломить эту линию, то это будет означать, что сил уже не хватает. Пока похоже, что мы прогрызем оборону противника в течение месяца. За последние дни есть достаточно серьезные продвижения ВСУ, и эти продвижения выражаются не в километрах, а в ликвидированных опорных пунктах и живой силы уже в Враге. и врага во вторую, и это существенный результат", - подчеркнул Дикий.
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