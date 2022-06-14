В течение месяца евро может сравниться в цене с долларом, - Bloomberg
Евро может сравняться с долларом в течение месяца вследствие растущего разрыва между учетными ставками и экономическим ростом в США и Европе
Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на валютного стратега одного из крупнейших банков США Wells Fargo Эрика Нельсона.
В середине мая курс евро достиг пятилетнего минимума. В этом году валюта ослабла на 8% против доллара вследствие агрессивного усиления денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, что подтолкнуло процентные ставки в США до значительно более высоких уровней, чем в Европе. Во вторник, 14 июня, евро котировалось на уровне 1,04 доллара после трехдневного падения.
Прогноз Wells Fargo учитывает, в частности, распространенные предположения о повышении ФРС ключевой ставки сразу на 75 базисных пунктов, что должно подтолкнуть доллар к самому высокому уровню за последние два года.
"Усиление доллара произошло быстрее, чем мы ожидали", – рассказал Нельсон. "По нашему мнению, вопрос паритета - это скорее вопрос "когда", чем "если".
Снижение курса евро к доллару является, в частности, стремлением инвесторов избегать риска и инвестировать в условно более "безопасные" активы. Причем, тенденция может продолжиться, поскольку доходность облигаций Минфина США растет, а инвесторы дальше выходят из рисковых активов.
Если прогноз оправдается, то доллар и евро сравнятся в стоимости впервые за два десятилетия.
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