"В течение месяца-двух": советник главнокомандующего ВСУ анонсировала отмену последних ограничений для женщин в армии

Об этом заявила в эфире "Радио Свобода" советник главнокомандующего ВСУ по гендерным вопросам Виктория Арнаутова.



"Остается несколько должностей в ВМС - Военно-морских силах - в отношении женщин. Но мы сейчас проводим работу, и я думаю, что в течение месяца-двух все ограничения будут отменены", - сказала Арнаутова.



Советник главнокомандующего ВСУ пояснила, что имеющиеся ограничения касаются боевых постов.



"Это боевые посты. Должности на кораблях и другие должности, связанные с ядовитыми, взрывчатыми веществами. Здесь логика такая - это не значит, что мы хотим загнать женщин на эти должности. Это такие международные подходы: в законодательстве не должно быть никаких ограничений для любого. Когда у нас эти ограничения, то получается, что мы не позволяем женщине самостоятельно принимать решение о своей судьбе, объективизируем ее", - сказала Арнаутова.



Советник главнокомандующего ВСУ отметила, что в ВСУ сейчас служат около 50 тыс. женщин - военных и гражданских.



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