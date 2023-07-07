Об этом сообщает Укравтопром в telegram.

По сравнению с маем 2023 года регистрации таких авто увеличились почти на 13%, к тому же июньское пополнение автопарка страны подержанными авто стало самым большим за последние 10 месяцев.

Отмечается, что наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 43%.

Дальше идут:

Дизельные – 35%;

Электромобили – 14%;

Авто с ГБО – 5%;

Гибриды – 3%.

Лидером июньских регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.

В десятку самых популярных моделей луны вошли:

VOLKSWAGEN Golf – 1461 ед.;

RENAULT Megane – 1238 ед.;

SKODA Octavia – 880 ед.;

VOLKSWAGEN Passat – 716 ед.;

NISSAN Leaf – 514 ед.;

FORD Focus – 407 ед.;

NISSAN Qashqai – 384 ед.;

VOLKSWAGEN Touran – 380 ед.;

VOLKSWAGEN Tiguan – 304 ед;

AUDI A4 - 292 ед;

Отмечается, что средний возраст подержанных машин, в июне перешедших на украинские номера, составляет 10,5 лет.

Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине прошли 87,2 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, что в 3,2 раза больше реализации новых автомобилей за тот же период.