В течение июня украинцы приобрели наибольшее за последние 10 месяцев количество подержанных легковушек
В течение июня 2023 года украинский автопарк пополнили 17,3 тыс. легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы
Об этом сообщает Укравтопром в telegram.
По сравнению с маем 2023 года регистрации таких авто увеличились почти на 13%, к тому же июньское пополнение автопарка страны подержанными авто стало самым большим за последние 10 месяцев.
Отмечается, что наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 43%.
Дальше идут:
- Дизельные – 35%;
- Электромобили – 14%;
- Авто с ГБО – 5%;
- Гибриды – 3%.
Лидером июньских регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.
В десятку самых популярных моделей луны вошли:
- VOLKSWAGEN Golf – 1461 ед.;
- RENAULT Megane – 1238 ед.;
- SKODA Octavia – 880 ед.;
- VOLKSWAGEN Passat – 716 ед.;
- NISSAN Leaf – 514 ед.;
- FORD Focus – 407 ед.;
- NISSAN Qashqai – 384 ед.;
- VOLKSWAGEN Touran – 380 ед.;
- VOLKSWAGEN Tiguan – 304 ед;
- AUDI A4 - 292 ед;
Отмечается, что средний возраст подержанных машин, в июне перешедших на украинские номера, составляет 10,5 лет.
Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине прошли 87,2 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, что в 3,2 раза больше реализации новых автомобилей за тот же период.
- 6 июля сообщалось, что в пяти областях Украины открыли первые автошколы, адаптированные к нуждам людей с инвалидностью. Один ученик уже получил водительское удостоверение.
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