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В течение июля ДРГ противника 4 раза пытались проникнуть через границу на севере Украины

3 августа, 2023 четверг
08:19
Война с Россией

Диверсионные разведывательные группы россиян в течение июля пытались четырежды проникнуть через российско-украинскую границу в пределах Черниговской и Сумской областей

Об этом сообщает командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев.

"В течение июля 2023 года в полосе ответственности северной оперативно-стратегической группировки войск были выявлены и предотвращены четыре попытки проникновения на территорию Украины диверсионных разведывательных групп противника", - говорится в сообщении.

Наев также отметил, что происходило в Черниговской и Сумской областях.

По его словам, ДРГ пытались проникнуть на территорию Украины ночью. Однако это не мешало украинским пограничникам своевременно заметить диверсантов и открыть огонь на поражение.

"В мерах противодействия диверсионно-разведывательным силам противника активно участвовали также подразделения Сил территориальной обороны, Сил специальных операций, минометные расчеты, противодиверсионные резервы и спецназовцы Центра специальных операций "Альфа", - добавил генерал.

Также он отметил, что на Северном направлении продолжаются работы по усовершенствованию системы видеонаблюдения, минированию возможных путей пересечения границы управляемыми противопехотными минами, а также обустройству минированных непроходимых лесных завалов.

  • В связи с проникновением диверсионно-разведывательных групп из России, Украина принимает меры по усилению оборонных способностей, устанавливая невзрывные инженерные заграждения и дополнительные камеры наблюдения.
Украина
Россия
російська армія
Сумщина
военные силы Украины
Черниговщина
Сергей Наев
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