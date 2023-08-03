В течение июля ДРГ противника 4 раза пытались проникнуть через границу на севере Украины
Диверсионные разведывательные группы россиян в течение июля пытались четырежды проникнуть через российско-украинскую границу в пределах Черниговской и Сумской областей
Об этом сообщает командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев.
"В течение июля 2023 года в полосе ответственности северной оперативно-стратегической группировки войск были выявлены и предотвращены четыре попытки проникновения на территорию Украины диверсионных разведывательных групп противника", - говорится в сообщении.
Наев также отметил, что происходило в Черниговской и Сумской областях.
По его словам, ДРГ пытались проникнуть на территорию Украины ночью. Однако это не мешало украинским пограничникам своевременно заметить диверсантов и открыть огонь на поражение.
"В мерах противодействия диверсионно-разведывательным силам противника активно участвовали также подразделения Сил территориальной обороны, Сил специальных операций, минометные расчеты, противодиверсионные резервы и спецназовцы Центра специальных операций "Альфа", - добавил генерал.
Также он отметил, что на Северном направлении продолжаются работы по усовершенствованию системы видеонаблюдения, минированию возможных путей пересечения границы управляемыми противопехотными минами, а также обустройству минированных непроходимых лесных завалов.
- В связи с проникновением диверсионно-разведывательных групп из России, Украина принимает меры по усилению оборонных способностей, устанавливая невзрывные инженерные заграждения и дополнительные камеры наблюдения.
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