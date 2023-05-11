В течение года в РФ осело на $1 млрд подсанкционных товаров, которые ЕС отправлял транзитом в другие страны, - FT
Только половина следовавших через РФ товаров на сумму 2 миллиарда долларов, отправленных из Европейского союза в Казахстан, Кыргызстан и Армению, достигли заявленных пунктов назначения. Остальная часть во время транзита могла остаться в России
Об этом пишет Financial Times.
Продукция была отправлена в 2022 году из стран Балтии после полномасштабного вторжения России в Украину, когда торговля ЕС с Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией возросла до пикового уровня.
Европейский Союз считает, что эти товары могут быть использованы в военных или разведывательных целях и подлежат экспортному контролю. Они могли ввозиться в РФ непосредственно из ЕС под предлогом того, что они двигались только по транзиту.
Отмечено, что западные чиновники считают, что такая теневая торговля позволяет стране-агрессору поддерживать экономику во время широкомасштабной войны против Украины и на фоне введенных санкций. Об исчезновении около половины товаров ЕС по дороге в указанные страны свидетельствуют публичные данные, полученные изданием.
В записях были обнаружены определенные несоответствия, свидетельствующие о том, что РФ обошла широкие ограничения благодаря посредникам, агентам или поставщикам, указывавшим в таможенных декларациях ЕС ложные пункты назначения. Такая техника помогла Кремлю сохранить доступ к важнейшим европейским продуктам, включая компоненты самолетов, оптическое оборудование и газовые турбины.
В публикации также говорится, что настоящая цифра вероятного потока теневого импорта в РФ значительно выше, поскольку 1 млрд долларов касается лишь выборки ограниченных товаров, которую журналисты сопоставили с данными о международных торговых потоках. Так, "дыра" в торговле, если, например, рассматривать разрыв между статистическими данными ЕС и Казахстана, составляет 2,9 млрд долларов.
- 10 мая страны Европейского Союза обсудили новые санкции, связанные с агрессией России против Украины, однако скорого соглашения не ожидается.
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