Об этом пишет Financial Times.

Продукция была отправлена в 2022 году из стран Балтии после полномасштабного вторжения России в Украину, когда торговля ЕС с Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией возросла до пикового уровня.

Европейский Союз считает, что эти товары могут быть использованы в военных или разведывательных целях и подлежат экспортному контролю. Они могли ввозиться в РФ непосредственно из ЕС под предлогом того, что они двигались только по транзиту.

Отмечено, что западные чиновники считают, что такая теневая торговля позволяет стране-агрессору поддерживать экономику во время широкомасштабной войны против Украины и на фоне введенных санкций. Об исчезновении около половины товаров ЕС по дороге в указанные страны свидетельствуют публичные данные, полученные изданием.

В записях были обнаружены определенные несоответствия, свидетельствующие о том, что РФ обошла широкие ограничения благодаря посредникам, агентам или поставщикам, указывавшим в таможенных декларациях ЕС ложные пункты назначения. Такая техника помогла Кремлю сохранить доступ к важнейшим европейским продуктам, включая компоненты самолетов, оптическое оборудование и газовые турбины.

В публикации также говорится, что настоящая цифра вероятного потока теневого импорта в РФ значительно выше, поскольку 1 млрд долларов касается лишь выборки ограниченных товаров, которую журналисты сопоставили с данными о международных торговых потоках. Так, "дыра" в торговле, если, например, рассматривать разрыв между статистическими данными ЕС и Казахстана, составляет 2,9 млрд долларов.