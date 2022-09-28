В течение года украинцы оформили 10 млн. электронных больничных
Благодаря запуску е-больничных существенно уменьшилась нагрузка на врачей, а украинцам стало проще получить выплаты
Об этом пишет глава Минцифры Николай Федоров.
"Реформировать больничные до этого пытались в течение 10 лет. Это одна из самых популярных справок в Украине. Благодаря запуску е-больничных существенно уменьшилась нагрузка на врачей, а украинцам стало проще получить выплаты. Без очередей, бюрократии и коррупции", - отметил министр.
И добавил, что благодаря этому нововведению Украина сделали один из важнейших шагов к paperless-режиму в сфере здравоохранения.
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