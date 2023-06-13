В течение года русской церкви в Украине не будет, - нардеп Дунда
Летом будут приняты соответствующие решения, проголосованы законопроекты – и УПЦ (МП) официально в нашем государстве не будет
Об этом в эфире Еспресо заявил народный депутат из фракции "Слуга Народа" Олег Дунда.
"Московской церкви в течение года в Украине уже не будет. Это станет свершившимся фактом и эти остатки от русской сектантской религии в виде УПЦ (МП) могут остаться только в виде так называемой катакомбной церкви. Но скорее всего, даже в таком виде их в Украине не будет. Будет какая-то небольшая секта прихожан - около 50-100 тыс., но и они исчезнут. Это вопрос уже необратимый и исторический и к концу года будет завершен.Я думаю, что летом будут приняты соответствующие решения и проголосованы законопроекты - и УПЦ (МП) официально в нашем государстве не будет", – считает он.
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