В течение года по факту мародерства открыто более 80 тыс. производств, - МВД
К моменту действия военного положения все имущественные преступления рассматриваются как мародерство и таких правонарушений уже зафиксировано более 80 тыс. человек.
Об этом в эфире телемарафона сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
"Мародерство во время военного положения – это имущественное преступление – как кражи, грабежи и разбои. Срок заключения за совершение кражи увеличен до 5-8 лет. По таким преступлениям есть 80 500 производств", - сказал Игорь Клименко.
Также он добавил, что в дальнейшем таких преступлений будет зарегистрировано больше.
"Люди возвращаются на деоккупированные территории, в свои дома, видят разграбленные дома. Поэтому эта работа будет продолжаться и количество таких преступлений будет увеличиваться", - сказал глава МВД.
По другим преступлениям Игорь Клименко подчеркнул, что в Украине криминогенная ситуация остается управляемой:
"Нагрузка на некоторые полицейские подразделения с начала войны выросла на 80%. Часть полицейских работает на освобожденных территориях, нагрузка безумная, но на сегодняшний день мы не потеряли управляемость по криминогенной ситуации в стране".
- Напомним, в начале февраля Министерство внутренних дел начало формировать штурмовые бригады, задачей которых будет освобождение территорий от российских оккупантов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.61
Покупка 39.61Продажа 40.3
-
EUR
Покупка 42.01Продажа 42.96
- Актуальное
- Важное