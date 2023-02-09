Об этом в эфире телемарафона сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Мародерство во время военного положения – это имущественное преступление – как кражи, грабежи и разбои. Срок заключения за совершение кражи увеличен до 5-8 лет. По таким преступлениям есть 80 500 производств", - сказал Игорь Клименко.

Также он добавил, что в дальнейшем таких преступлений будет зарегистрировано больше.

"Люди возвращаются на деоккупированные территории, в свои дома, видят разграбленные дома. Поэтому эта работа будет продолжаться и количество таких преступлений будет увеличиваться", - сказал глава МВД.

По другим преступлениям Игорь Клименко подчеркнул, что в Украине криминогенная ситуация остается управляемой:

"Нагрузка на некоторые полицейские подразделения с начала войны выросла на 80%. Часть полицейских работает на освобожденных территориях, нагрузка безумная, но на сегодняшний день мы не потеряли управляемость по криминогенной ситуации в стране".