В течение двух лет в Норвегии ожидают 70 тыс. беженцев из Украины

Об этом сообщает NRK.

"Сейчас 34 000 искателей убежища прибыли в Норвегию в этом году, более 30 000 из них – из Украины", - сказал Стере в своем выступлении в парламенте.

Он добавил, что сценарии развития событий на ближайшее время неопределенны.

"Но сейчас мы должны планировать в общей сложности 40 000 перемещенных лиц из Украины в этом, 2022 году, и мы оцениваем, что еще 30 000 могут прибыть в 2023 году. Кроме того, будут искатели убежища из других стран и транзитные беженцы", - сказал он .

По словам главы правительства, никогда раньше в Норвегии не оседало столько беженцев. В этом году было больше, чем за последние четыре года вместе взятых.

"Российская война меняет форму – терроризирует население Украины, чтобы ослабить его устойчивость после столкновения с сопротивлением на местах. А с другой стороны, есть давление, которое они сейчас оказывают на страны, поддерживающие Украину, из-за энергетических и других комплексных угроз. Это два измерения, которые мы должны понимать", – сказал он.

Сегодня, 25 октября, стало известно, что в Норвегии арестован подозреваемый в шпионаже россиянин, выдававший себя за гражданина Бразилии.

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