В течение двух дней есть впечатление, что противник покинул Клищиевку. Колонка Сергея Згурца

Ситуация на фронте

Украинские защитники продолжают наступать на Бахмутском и Токмакском направлениях, а враг безнадежно пытается продвигаться на отдельных участках по линии Купянск – Сватово – Кременная. Вокруг Бахмута - центр противостояния, ведь РФ, несмотря на потери, любой ценой пытается вернуть позиции и контратакует наши подразделения. Однако есть определенные положительные вещи. Прежде РФ подвинули на флангах вокруг Андреевки, вплотную к железной дороге, а на отдельных участках - и за железную дорогу, которая долгое время была незыблемым рубежом обороны противника. В течение двух дней такое впечатление, что противника нет в Клещиевке. Зачистка украинцами дает результаты, но дождемся сообщения Генштаба, потому что враг пытается накопить силы и войти в Клищиевку, где были уничтожены многие россияне нашей артиллерией.

Запорожское направление

Главный вопрос – Запорожский фронт. Несмотря на заявления о медленном продвижении, события развиваются достаточно динамично. Мы не видим существенных изменений на линии фронта, хотя они есть.

Речь идет о продвижении на Токмак. Наши подразделения давят врага к югу от Роботиного, разбитые полки РФ покинули 23 августа. Здесь наши части действуют на нескольких направлениях, в частности, Новопрокоповки, расположенной вдоль дороги на юг через Токмак в Мелитополь, но за ней сильно построены фортификационные сооружения. Сейчас Силы обороны, кроме давления на Новопрокоповку, действуют между Роботиным и Вербовым и атакуют Вербовое с запада. РФ обороняется в лесополосах, где подготовлены оборонительные позиции и огневые точки. Наши военные говорят, что взятие лесополос требует больше зубов, чем линий Вагнера и зубов дракона. Возле Вербового – несколько участков, где наши войска прошли "пирамидки". Было видео, объясняющее эти нюансы. Кроме продвижения на трех направлениях: Новопрокоповки, между Вербовым и Роботиным, движение на Роботине - наши войска должны расширять линию фронта, ведь есть угроза в случае нашего быстрого продвижения, что враг попытается с флангов нанести удары, поэтому расширение линии фронта так же важно, как и вытеснение россиян из населённых пунктов. Учитывая значительные потери вражеской 58-й армии, РФ перебросила сюда две дивизии десантников, которые закрепляются и пытаются удерживать, расширять оборону перед Новопрокоповкой и попытаются удержать продвижение наших войск. Каждый участок фронта чрезвычайно важен. Генсек НАТО сказал: "Украинцы постепенно продвигаются, оттесняют россиян, пробираются сквозь укрепленные районы, в частности минные поля. Сейчас важно их поддерживать. Это сложные бои, легкого пути к победе для украинцев нет, но они продвигаются. Им нужно доверять, потому что раньше мужество и действия войска приводили к результатам, которых не могли предусмотреть зарубежные политики и эксперты”. Сейчас мы тоже находимся на важном этапе.

Участок Купянск - Сватово - Кременная

Упомяну и о северо-востоке. Участок Купянск – Сватово – Кременная остается достаточно тревожным. Сырский говорил, что самые ожесточенные бои продолжаются в районе Райгородки и Ковалевки. Там враг пытается удерживать плацдарм на правобережье реки Жеребец и напротив Новоегоровки, откуда его выбили. РФ, несмотря на потери, стремится прорвать нашу оборону штурмовыми отрядами на бронетехнике, но это не дает результатов. Нельзя не упомянуть о Синьковке над Купянском, которую враг атаковал длительное время. Сейчас его отбросили от Синьковки на ощутимое расстояние. Там появились наши новые бригады, хотя РФ на пропагандистских каналах разгоняла, будто русские войска заняли Синьковку и продвигаются в Купянск. На самом деле, Купянск под надежной защитой ВСУ. Сырский говорит, что враг пытается перебрасывать сюда резервы, в том числе из РФ, ведь через границу ее подразделения заходят для усиления или замены уничтоженных Украиной частей. Этот участок фронта отвлекает, ведь россияне надеются, что наши подразделения среагируют на подобную угрозу и начнут опрокидывать резервы из-под Бахмута или юга. Сейчас этого не происходит, ведь потенциал бригад, примененных на юге и под Бахмутом, мощны, чтобы игнорировать риски на участке Купянск – Сватово – Кременная, хотя она остается сложной, как и любая другая. Они взаимодействуют между собой. Активные действия на одном участке оказывают влияние на другие. Следим за всеми направлениями. ВСУ выполняют чрезвычайно важную задачу, прежде всего обеспечивая продвижение на юге и решая этот вопрос на временно оккупированной территории, чтобы создать предпосылки для качественных изменений в поле боя и последующих наступательных действий.

Использование металлолома с военной техники

Кроме боевых действий на линии фронта, многие другие факторы влияют на ситуацию и имеют эхо от того или иного военного направления. В настоящее время активно уничтожают российскую военную технику. Более 20 тыс. образцов были ликвидированы до состояния металлолома. С ним не так просто. Использование металла упирается в бюрократические или технологические сложности. Это пытается решить Минобороны. Начальник Управления отчуждения и утилизации военного имущества Олег Коваль рассказал, что утиль находится в разных местах, часто труднодоступный или требует дополнительных усилий на транспортировку. Такие операции ценны, требуют особых знаний и технических решений. По распоряжению от 2023 года лом - собственность Минобороны. Лом черных и цветных металлов – стратегическое сырье для изготовления стали. Бронетехника состоит из лома легированных марок, обладающих специальными свойствами. Его можно использовать для повторного изготовления специальных сталей военного и двойного назначения, но есть свои особенности. В Украине лом легированных сталей широко не используют, спроса почти нет, продать за хорошую цену практически невозможно, хотя себестоимость достаточно высока. Несмотря на спрос от иностранцев, закон запрещает экспорт металлолома. На рынке ЕС он стоит 250 – 300 евро за тонну. В Украине его продать за подобные деньги невозможно. Минобороны на площадке Торгово-промышленной палаты вместе со специалистами, научными учреждениями создали рабочую группу, разработавшую план обращения с военным ломом. После доработки его презентуют. План состоит из четырех этапов: от налаживания эффективного учета металлолома и его переработки до изготовления военной продукции и создания рабочих мест, в частности для ветеранов. Минобороны выступило с инициативой законодательных изменений по обращению с металлоломом: включение в систему Prozorro, изменения внутренних документов и предложений экспорта. Ожидаем поступления в бюджет в случае успеха 2,5 - 3 млрд грн в год (плюс валютная выручка), привлечение иностранных инвестиций на организацию перерабатывающих предприятий возможно на уровне 3,5 - 4 млрд евро, ждем около 2 тыс. рабочих мест с приоритетом на ветеранов. Не будем забывать о нейтрализации экологических последствий, что измерить невозможно.

Изготовление западного оружия в Украине.

Сегодня Зеленский встретился с руководством BAE Systems. Приняли решение об открытии представительства этой компании и направлениях взаимодействия с Украиной: ремонт оружия и новые проекты. BAE Systems – международный концерн, принадлежащий к пяти мощнейшим производителям вооружения. Вспоминают об артсистемах, гаубицах и тому подобное для Украины. Однако спектр взаимодействия гораздо шире. Концерн принимает участие в производстве БМП CV90.

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Именно о них говорил президент, когда говорил, что Украина может производить на своей территории. Ранее было известно о намерении закупить не менее 1 тыс. таких машин. Учитывая потребности и затраты, направление нуждается в партнерстве с компаниями, контролирующими важные составляющие изготовления таких БМП. Ожидаем, что BAE Systems будет одной из многих компаний, открывающих представительство в Украине и развивающих мощности для создания новых образцов оружия. Идет активный период, когда многие компании рассматривают Украину как активный партнерский рынок сбыта своей техники. Украинская сторона должна ввести оптимальные формы взаимодействия, чтобы не прогнуться под давлением предложений, ведь нужно сохранить и развить нашу оборонку, используя партнерство с иностранцами. Ранее Rheinmetall тоже решил открыть предприятие в Украине по ремонту и изготовлению бронетехники. В частности, обещает начать с БТР, а затем – новых танков Panther с пушкой 130 мм. Они новый шаг в создании бронетехники, но Rheinmetall нуждается в кооперации с Krauss-Maffei Wegmann, которая производит шасси для Leopard. Rheinmetall отвечает за башни и пушки. Без шасси танк не выпустят. Посол Украины в Германии говорил, что переговоры продолжаются, и ФРГ поддерживает такое решение по развитию в Украине. Также помним уже используемые образцы оружия. Турецкий Baykar объявил об открытии завода в Украине, где будут производить дроны и более современные образцы. Сейчас очень интересный период, когда Украина может расширить сотрудничество с международными партнерами, расширить основу трансформации собственной оборонной промышленности, найти надежных партнеров и добиться обещаний G7 о длительной помощи, в частности в создании и поставке вооружений. Надо перевести это на регулярную бизнес базу, которая даст поддержку Силам обороны сейчас и в долгосрочной перспективе.